​Kasım indirimleri için güvenli ve hesaplı alışveriş tüyoları

Hem online dünyada hem de fiziksel mağazalarda indirim günlerinin birbirini kovaladığı Kasım indirimleri devam ediyor. Her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen indirim kampanyaları, alışveriş ve seyahat tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Yeni yıl sezonunun başlangıcı kabul edilen bu özel günde alınacak bazı tedbirler sayesinde en hesaplı ve güvenli alışverişi gerçekleştirmek mümkün.

Yenilikçi ödeme ve güvenli alışveriş çözümleriyle online alışverişi hem alıcılar hem satıcılar için kolaylaştıran iyzico, benzersiz fırsatların sunulduğu indirimli alışveriş çılgınlığına sayılı günler kala alışveriş ipuçlarını paylaşıyor. Finans teknolojileri şirketi iyzico’nun önerilerinde güvenlik önlemlerine dikkat çekiliyor.

Güvenlik uygulaması

Yüzlerce e-ticaret sitesi ve marka Kasım ayı indirim döneminde kampanyalı satışlar için hazırlık yaparken, siber saldırganlar da boş durmuyor. Bu nedenle bilgisayar ve mobil cihazlarda antivirüs yazılımı olarak bilinen güvenlik uygulamalarını kullanmak önem taşıyor. Online alışveriş yaparken bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için cihaz güvenliğine dikkat etmekte fayda var. Özellikle kaynağı bilinmeyen uygulama ve yazılımları kurmak büyük tehdit oluşturuyor.

Sahte uygulamalara dikkat

Mobil cihazların kullanımındaki artışla birlikte siber suçlular da dikkatini mobile çeviriyor. Mobilde uygulamalar aracılığıyla siber saldırıların sayısında son yıllarda büyük artış yaşandı. Bu durumun önüne geçmek için mağazanın web sitesini ziyaret ederek uygulamaya bağlantı verip vermediğini kontrol etmek, uygulamayı resmi adreslerinden indirmek ve açıklamalarına, yapılan yorumlara dikkat etmek gerekiyor. Uygulama mağazasından ilgili mobil alışveriş uygulamasını bulduğunuzda, geliştirici adına dikkat etmekte de fayda var.

Siber saldırganların oltası linkler

İndirim döneminde gelen e-postalarla kampanyalar hakkında bilgi edinmek kolaylaşıyor. Bununla birlikte indirim temalı her içerik güvenli olmadığından, gelen e-postaların adresini ve doğruluğunu kontrol ederek linklere tıklamak önem taşıyor.

Web sitesinin güvenilirliği

Bir web sitesinin güvenirliği SSL sertifikası, adresinin HTTPS ile başlaması ve adres çubuğunda kilit simgesi görünmesiyle anlaşılıyor. Bazı e-ticaret sitelerinde henüz 2020’de hayata geçirilen güven damgası bulunuyor. iyzico’nun da sahip olduğu güven damgası, tüketicilerin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun faaliyette bulunulduğunu gösteriyor.

Ücretsiz Wi-Fi güvenliği

Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktaları da siber salgınlar tarafından kontrol edilebiliyor. Bu nedenle mobil veri ağı kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda banka hesap bilgileri gibi kritik bilgileri kullanmamak veya mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurmak gerekiyor.

Sanal kart kullanmak

Fiziksel varlığı bulunmadığı için kayıp/çalıntı riski taşımayan sanal kartlar, internetten alışveriş yapmak isteyen ve güvenlik endişesi olanlar için alternatif oluşturuyor. iyzico, iyzico ile Öde ürünüyle banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan tüketicilerin de güvenli alışveriş yapmasını sağlıyor. Korumalı Alışveriş ile alışverişin hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirildiği iyzico ile Öde; tüketicilere iyzico bakiye ile ödeme, saklı kart ile ödeme ve havale/EFT yöntemiyle ödeme alternatifleri sunuyor. Korumalı Alışveriş sayesinde siparişin ulaşmaması, ürünün açıklamasına uymaması, kırık çıkması ya da para iadesi gibi endişeler olmadan alışveriş yapılabiliyor.