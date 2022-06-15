170 Hz MiniLED ultra geniş oyuncu ekranı: AGON PRO AG344UXM

Çok sayıda cephede sürükleyicilik

AG344UXM, sıradışı, ultra geniş bir model ile tutkulu oyuncular için son teknoloji ürünü monitörlerdeki AGON PRO portföyünü genişletiyor. MiniLED bir arka aydınlatma sayesinde, AG344UXM aynı kare içerisinde kapkara ya da 1000 nit pik parlaklıkta aydınlatılmış bölümlerin olabilmesi için, ayrı ayrı açılıp kapatılabilen çok yüksek bir oranda, tam 1152 ışık kısma bölgesine sahip. VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip, bu yüksek dinamik aralık, algılanan kontrastı büyük ölçüde artırarak capcanlı bir görüntü yaratıyor ve bütün görüntüyü ortadan kaldırmadan yakıcı güneş ışığını ve derin, karanlık gölgeleri eş zamanlı olarak görüntülüyor. Renk açısından doğruluğu yüksek IPS paneli ile, AG344UXM 178°/178° geniş görüntüleme açıları, 10-bit renk derinliği ve tam da oyun tasarımcılarının istediği gibi, çarpıcı ve canlı tonlar üreten %99 DCI-P3 geniş gam kapsamı ve %100 sRGB kapsamı sunuyor.

AG344UXM modeli, oyuncu topluluğunun efsanelerine AOC’nin zamansız, üst düzey teknolojiler sunmayı amaçlayan, üst sınıf AGON PRO portföyünün bir parçasıdır. Hızlı IPS panelinin 170 Hz yenileme hızı ve 1 ms GtG tepki süresi ile desteklenen AG344UXM doğal olarak pürüzsüz ve akıcı hareket sunarken, yırtılma ve tutukluğu ortadan kaldıran Adaptive-Sync teknolojisi ile, hız dolu aksiyon müsabakalarında bir oyun monitörü olarak mükemmelliyet sergiliyor. Ayrıca ultra geniş görüntü oranı kullanıcıların görüş alanını doldurarak sürükleyiciliği yeni bir düzeye taşıyor.

En iyi haliyle çok yönlülük



AG344UXM, eğlenceden/oyundan, işe ve üretkenliğe kadar tüm görevler için tek, kusursuz ekran olarak açıkça büyük bir rakip. DisplayPort 1.4 ve geleceğe hazır HDMI 2.1 bağlantısına sahip AG344UXM, en yeni nesil GPU (Grafik İşlemci Üniteleri) ya da şimdiki nesil konsollara kolayca bağlanabilirler. Ek olarak, AG344UXM modelinde 170 Hz yenileme hızı ve 10-bit renk ile full ekran sinyalinin iletilmesini destekleyen, bir yandan da eş zamanlı olarak 90 W USB Güç Temini sağlayan USB-C girişi bulunuyor. Bu da, bir gaming/üst düzey diz üstü bilgisayarın ya da güçlü bir miniPC’nin de monitöre bağlanarak USB-C üstünden yüksek yenileme hızından yararlanabileceği, bir yandan da güç temini sağlayıp şarj edilebileceği anlamına geliyor.

USB-C bağlantısı toplam USB kenetleme kapasitesinin yalnızca bir bölümü. AG344UXM modelinde USB-B upstream porta sahip 4-portlu bir USB hub bulunuyor. Uygulamada, AG344UXM’nin USB hubına bağlanmış bir tuş takımı ve fare, USB-C port (örneğin bir diz üstü bilgisayar) üzerinden ya da USB-B portu (örneğin bir masa üstü kişisel bilgisayarı) üzerinden bağlanmış cihazı kontrol etmek için KVM anahtarı ile değiştirilebilir, böylece temiz bir masa ile çok sayıda cihaz üzerinde toplam bir kontrol sağlar. Geniş yatay tuvalden en fazlasını elde edebilmek için, AG344UXM modeli ayrıca Picture-by-Picture modunu da destekler.

Günümüzün üst düzey oyuncuları, canlı yayınlarda ya da destansı montajlarda yeteneklerini ve yapabildiklerini göstermek konusuna gayet alışkınlar. Ayrıca giderek daha fazla sayıda oyuncu, artık içerik üreticisi oluyor. İşte bu tür izleyiciler için, AG344UXM modeli tamamen mantıklı. Ultra geniş görüntü oranı yalnızca oyunlar için sürükleyici değil, aynı zamanda da iş ile ilgili görevlerde de üretkenliği artırıyor. Video düzenleme yazılımındaki zaman akışı, AG344UXM gibi ultra geniş bir monitörde tek bakışta çok daha görünür. Öte yandan günlük işlerde ise, iki uygulama yan yana sığdığı için çoklu görev yürütmeyi geliştiriyor. Buna alternatif olarak, ek ekran alanı o an oynanan oyunun yanı sıra bir stream sohbet penceresini ya da streaming yazılımını sığdırabilir. AG344UXM modelinin 21:9 görüntü oranının avantajı ayrıca film izlerken de, 2x 8 W DTS güçlendirilmiş hoparlörler eşliğinde ışıldıyor.

AG344UXM modelinin Red Dot Tasarım Ödüllü çarpıcı tasarımı, 3 taraftan çerçevesiz ön tarafı ve arkasındaki kırmızı vurgular ile, AGON PRO kardeşlerinin tasarım dilini takip ediyor. Daha fazla özelleştirme için, arka taraftaki LightFX RGB aydınlatma G-Menu yazılımı kullanılarak diğer AOC çevre birimleri ile eş zamanlanabilir. Ergonomi açısından ise, AG344UXM modelinin dayanıklı metal ayağı kişisel tercihlere uygun hale getirilmesi için eğme ve sağa sola dönme ayarı sunuyor.

AG344UXM modelinin OSD ayarları kablolu uzaktan kumanda (QuickSwitch), arkadaki 5 taraflı joystick ya da yukarıda sözü edilen G-Menu yazılımı kullanılarak ayarlanabilir. Bu da, kullanıcıların diğer seçenekler arasında, 6 ayrı oyun modundan birini seçmelerini ve AOC Game Color (Oyun Rengi-doygunluk), Dial Point (artı gösterge katmanı), FPS sayacı ya da LowBlue (Düşük Mavi Işık) modu gibi ayarlar arasında geçiş yapabilmelerini sağlıyor.

AGON PRO AG344UXM modeli, Temmuz 2022 tarihinden itibaren, 2229 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.