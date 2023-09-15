2024’ün En Muhteşem 10 Dijital Oyuncağı

Teknoloji dünyası, her yıl Berlin’de düzenlenen IFA etkinliğiyle bir kez daha aydınlandı. 2023 IFA’sı, yılın en çarpıcı yeniliklerini ve teknoloji harikalarını gözler önüne serdi. Cüzdan boyutunda bir telefon, su geçirmez ve yüzen bir televizyon, güneş enerjisiyle çalışan bir Bluetooth hoparlör…

Çoğu 2024’te vitrinlerde boy gösterecek en dikkat çekici teknolojik ürünlerini sizler için derledik. İşte karşınızda, IFA 2023’ten taşınabilir blender’dan yüksek nitelikli PC’ye kadar sektörü yeniden şekillendiren olağanüstü teknolojik ürünler!

1. En İyi Telefon: Honor Magic V2

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Honor Magic V2, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung S23 Ultra’dan sadece 1mm daha kalın olan bu telefon, katlandığında bile oldukça ince ve hafif.

2. En İyi TV: TCL X955

Mini-LED teknolojisiyle yeni bir seviyeye ulaşan bu TV, 5.000 nit parlaklık ve 5.000 karartma bölgesiyle etkileyici bir kontrasta sahip.

3. En İyi Akıllı TV Teknolojisi: TiVo OS

TiVo’nun yeni akıllı TV işletim sistemi, sesli arama özelliğiyle dikkat çekiyor. Sesli komutları takiben ek bilgilerle aramanızı daraltabiliyor.

4. En İyi Ev Sineması: Dolby Atmos FlexConnect

Bu teknoloji, konumları ve özellikleri farklı hoparlörlerin akıllı bir şekilde birbiriyle çalışmasını sağlıyor.

5. En İyi Hoparlör: Urbanista Malibu

PowerFoyle güneş paneline sahip bu Bluetooth hoparlör, enerji üretebiliyor ve kullanım süresini uzatıyor.

6. En İyi Kulaklık: Shure AONIC 50 Gen 2

Aktif gürültü engelleme özelliği, uzamsal ses ve premium tasarımıyla bu kulaklıklar, yüksek kalite arayışındakilere hitap ediyor.

7. En İyi Taşınabilir Bilgisayar: Lenovo Legion Go

Çıkarılabilir kontrolleriyle dikkat çeken bu cihaz, PC tabanlı oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

8. En İyi Akıllı Saati: Withings ScanWatch 2

Withings, IFA 2023’te ScanWatch 2 ve ScanWatch Light adında iki yeni özellik dolu ve şık hybrid saatle dikkat çekti. ScanWatch 2, tıbbi ortamlarda kullanılabilecek bir atrial fibrilasyon özelliğiyle donatılmış. Bu ürün, 30 günlük pil ömrü ve uygun fiyat etiketiyle fuarın en iyi akıllı saati seçildi.

9. En İyi Spor Kulaklığı: Jabra Elite 8 Active

Jabra Elite 8 Active, rüzgarı nötrleştiren HearThrough teknolojisi, aktif gürültü engelleme, Dolby Atmos mekansal ses ve sıkı bir oturuş için “Shakeproof” sıvı-silikon tutamaç gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Bu kulaklıklar sadece 5 gram ağırlığında olup, tamamen toz geçirmez ve su geçirmez olmasıyla da fuarın en heyecan verici spor aksesuarlarından biri olarak göze çarptı.

10. En İyi Sağlık İnovasyonu: Renpho Eyeris Smart

Renpho Eyeris, gözlerinizi nemlendirirken alnınızdaki ve yanak kemiklerinizdeki kasları rahatlatan bir kombinasyonla çalışan VR gözlük benzeri bir masaj cihazı. Bu ürün, 240 dakikaya kadar pil ömrüyle dikkat çekiyor.