4 arka kameralı estetik bir akıllı telefon: Samsung Galaxy A51 (inceleme)

Teknoloji devi Samsung’un en yeni akıllı telefon modelleri arasında bulunan Galaxy A51 modelini inceledik. Markanın yeni nesil tasarımını güç ve performansla birleştirdiği yeni nesil akıllı telefon modeli bakın nasıl kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro, Huawei P30 Lite 64 GB, Honor 9X gibi modellere yeni bir alternatif olan Galaxy A51, sahip olduğu özellikler ve fiyat/performans oranıyla öne çıkıyor.

Hafif ve ergonomik

Klasikleşmiş siyah ve beyaz seçeneklerinin yanı sıra pembe gibi özel renk seçenekleriyle farklı alternatflerde sunulan akıllı telefon, prizma desenli tasarım hatlarıyla oldukça şık görünüyor. 158.5 x 73.6 x 7.9 mm boyutlarında, 7.9 mm kalınlığında ve 172 gram ağırlığındaki Galaxy A51, hafif ve ergonomik tasarıma olanak tanıyor. Infinity-O ekran tasarımıyla karşımıza çıkan akıllı telefon, plastik kaplamadan oluşsa da malzemenin iyi işlenmiş olduğu cam malzeme izlenimi bırakmasından anlaşılıyor. Arka yüzünde bulunan kamera yerleşimi nedeniyle Galaxy S20 ile benzerlik gösteren telefon, sağ kenarında ses ve güç butonları taşıyor. Telefonun sol tarafında 512 GB’a kadar desteklenen microSD ve SIM kart çekmecesi bulunuyor. Telefonun alt kenarındaki 3.5 mm kulaklık girişinin yanında USB-C portu ile hoparlör mazgalı da bulunuyor.

Gorilla Glass 3 ile korunuyor

6.5 inçlik Super AMOLED ekranı 1080×2400 piksel çözünürlük teknolojisi ile fark yaratan ve 20:9 ekran en-boy oranı sağlayan telefon, Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Parmak izi okuyucuyu bünyesinde barındıran ekrandaki delikte 32 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerinde kamera bulunuyor. Galaxy A51’de Android 10 işletim sistemi bulunan telefon, One UI 2.0 arayüzü kurulu olarak geliyor.

İki biyometrik tanıma yöntemi

Telefonda biyometrik yöntem olarak hem entegre parmak izi sensörü hem kamera yoluyla yüz tanıma yöntemi kullanılıyor; fakat “daha hızlı tanıma” ayarı açık olmasına karşın yüz tanıma sistemi geç cevap veriyor. 4’ü 2.3 GHz freaknslı Cortex-A73, diğer dördü 1.7 GHz frekanslı Cortex-A53 olmak üzere 8 çekirdekli yapıda tasarlanan Exynos 9611 işlemciden güç alıyor. Geekbench’ten tek çekirdekte 347 puan alan Galaxy A51, çoklu çekirdek performansıyla1220 puan aldı. 6 GB ve 8 GB RAM’e sahip olan ve gücü ve hızı bir arada sunan özel bir kullanım deneyimi yaratan telefon, AnTuTu Benchmark tarafında185524 puan toplamayı başarmış durumda.

4 arka kamera

4 kameralı akıllı telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A51’in 48 megapiksel çözünürlüğündeki f/2.0 ana kamerasına 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı ve 5 Megapiksel f/2.4 makro kameranın yanı sıra 5 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Flaş destekli arka kamera donanımı, UHD 4K (3840 x 2160)@30fps video kayıt özelliği ile dikkat çeken telefon Bluetooth bağlantı desteği ve FM radyo gibi ek donanımlar da sunuyor.

4000 mAh değerinde Li-Po pil

Samsung Galaxy A51, 4000 mAh değerindeki Li-Po piliyle batarya konusunda da iddiasını ortaya koyuyor. 15W’lik hızlı şarj olanağıyla kesintisiz iletişim ve erişime olanak sağlayan telefon, 30 dakikalık PUBG deneyimi sonrası yalnızca yüzde 10 şarj kaybı yaşıyor. Galaxy A51, şarj adaptörüyle 1 saat 40 dakika içinde tam kapasite şarj ediliyor.

Samsung Galaxy A51 teknik özellikleri

Ekran: 6,51 inç boyutunda

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 4 GB veya 6 GB

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.000 mAh (15 watt hızlı şarj destekli)

İşletim Sistemi: Android 10

Sonuç değerlendirmesi

Son teknoloji ürünü Android 10 işletim sistemine sahip Samsung Galaxy A51, test sonuçlarından da anlaşıldığı üzere performansıyla segmentinde öne çıkıyor. NFC, 802.11ac, BT5.0, 3.5 mm jak portlarına sahip oluşu, microSD kart desteği, geniş ekranı ile tercih sebebi olabilecek telefon, tasarımıyla da etkiliyor; fakat biyometrik tanıma yöntemleri yetersiz kalıyor ve telefon parmak izi tutuyor. İki olumsuz yönüne karşın Samsung Galaxy A51 de teknolojik inavasyonun geldiği son noktayı simgeleyen telefonlar arasına yerleşiyor.