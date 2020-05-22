6000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M31 (ürün inceleme)

Güney Kore’nin en güçlü markaları arasında yer alan ve akıllı cep telefonu pazarında dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Samsung’un giriş- orta segmentte iddialı modeller arasında sayılan Galaxy M31 akıllı telefon modelini inceledik. Bakın Samsung Galaxy M31 akıllı telefon modeli nasıl bir kullanıcı deneyimi sunuyor?

Samsung’un yılların getirdiği sektör deneyimini yansıttığı Samsung Galaxy M31, taşıdığı özelliklerle günceli yakalamayı başarıyor. Kısıtlı bütçesi olan teknoloji meraklılarını cezbeden telefon; Sonsuz-U yapısındaki Super AMOLED ekranı, çift SIM kart desteği, geniş depolama alanı, dörtlü arka kamera kurulumu ve yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor.

İdeal görüntüleme imkanı veren geniş ekran

Samsung’un artık standart haline gelen tasarım dilini devam ettirdiği Galaxy M31, geniş bir görüntü deneyimi sunuyor. 191 gram ağırlığı ve 8.9 mm seviyesinde kenar kalınlığıyla selefine göre daha kalın bir model olan Galaxy M31, plastik bir gövdeden oluşuyor. Corning Gorilla Glass 3 ile çizilmeye karşı direnç kazanan telefon, kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renkle sunuluyor.

6,4 inç genişliğindeki ekran sayesinde ideal görüntüleme imkanı sunan telefon, 420 nit değerindeki parlaklığıyla açık alanlarda da net görüntüler sunuyor. Yüzde 84.1 ekran – gövde oranıyla dikkat çeken akıllı telefon 19.5:9 ekran en – boy oranı sunuyor. Ekranla ilgili çeşitli ayarların yapılabildiği ve çeşitli modların aktifleştirilebildiği Ayarlar menüsündeki ekran sekmesi, mavi ışık filtresini de değiştirmeye olanak tanıyor.

Parmak izi okuyucu ve yüz tanımlama

3.5 mm kulaklık girişi, USB-C portu ve hoparlör mazgalı taşıyan telefon alt ve üst kenarda mikrofon girişleri bulunduruyor. Çift SIM kartlı Galaxy M31, microSD kart yuvası da taşıyor. Açma kapama tuşuna ek olarak ses seviye kontrol butonlarına ev sahipliği yapan telefonda parmak izi okuyucu ve yüz tanımlama mekanizması bulunuyor. Parmak izi sensörü hızlı çalışıyor. Kamera sensörünün hemen alt çaprazında bulunan parmak izi tarayıcısına hem sağ hem de sol ellerin işaret parmaklarıyla rahatlıkla ulaşmak mümkün.

Güçlü performans

Dört tanesi 2,3 GHz frekansında, geri kalan dört tanesi ise 1,7 GHz frekansında çalışabilen sekiz çekirdekli işlemci, Mali-G72 MP3 grafik yongası ile destekleniyor. 6 GB kapasiteli RAM’i sayesinde en zorlu uygulamaları dahi kolayca çalıştırabilen telefon, grafik işlemci ve çevre birimleriyle PUBG’de akıcı bir deneyim sağlayabiliyor. 6 GB RAM kapasitesi, Galaxy M31’in çoklu görev konusunda güçlü performans sunmasını sağlıyor.

Video izleyenler için güçlü batarya

Güncel yonga setine sahip oluşuyla Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 gibi özelliklerin değerlendirilebilmesine imkân tanıyan Galaxy M31, 15W hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh kapasiteli bataryasıyla da dikkat çekiyor. 4,5G modunda 48 saat boyunca telefon görüşmesi yapmak, 26 saat video izlemek veya 119 saat boyunca müzik dinlemek mümkün oluyor. Galaxy M31, yoğun kullanımda bile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Galaxy M31 pili tamamen boş olduğunda yaklaşık 2,5 saatte tam doluyor.

Dörtlü arka kamera

32 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası, 4K videolar yakalayabiliyor. Samsung ISOCELL Bright GW1 sensöründen gücünü alan, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 80 derece açılı 64 megapiksellik ana arka kameraya 8 megapiksellik F2.2 ultra geniş açı kamera, 5 megapiksellik F2.4 makro lens ve 5 megapiksellik F2.0 derinlik sensörü eşlik ediyor. Ana arka kamera ile 4K çözünürlükte videoların yanı sıra Hyperlapse ve yavaş çekim videolar yakalamak mümkün oluyor. Galaxy M31 kamerası; Canlı Odak, Panorama, Ultra Ağır Çekim, Ağır Çekim ve Hiper Geçiş gibi farklı çekim seçenekleri sunuyor. 80 derecelik geniş açı ve 123 derecelik ultra geniş açıyla harika panorama çekimi yapmak mümkün.Makro kamera, yakın çekimlerde en ince ayrıntıları bile ortaya çıkarmayı sağlıyor. Üstelik Canlı Odak (Bokeh) efektini uygulayarak görsel etki artırılabiliyor.Arka planı hafifçe bulanıklaştıran Canlı Odak sayesinde etkili selfie’ler çekilebiliyor.

Günceli yakalamak mümkün

Android 10 işletim sistemi ve One UI 2 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan telefon, Hızlı panel’deki Samsung Kids ile çocuğunuzun oyun oynarken öğrenebileceği güvenli bir ortam sunuyor. Samsung Kids, akıllı telefon ve tablet kullanımını anne ve babaların kontrol ve takip etmesini sağlayarak akıllı telefonu güvenli ve eğlenceli bir öğrenme ortamına dönüştürüyor. Samsung Kids, herhangi bir reklama maruz kalmayı ve zararlı yazılımlara erişmeyi engelliyor. Sınırsız eğlencede tarz sahibi Crocro, yetenekli şef Cooki, müzik aşığı Lisa ve yaratıcı Bobby ile arkadaş olan çocuklar yaratıcılığını ortaya koyuyor.

Google klasöründe Google Chrome, Gmail, Google Haritalar, Google Duo, YouTube Music gibi uygulamaları bulunuyor. Samsung’un kendi internet tarayıcısı da ön yüklü olarak sunuluyor. Telefon açılır açılmaz Spotify, Netflix, Trendyol ve Facebook gibi popüler uygulamalar kullanıcıların karşısına çıkıyor. Samsung Notes, Samsung Members ve Galaxy Store gibi uygulamalar, kullanıcıların görsel açıdan zengin notlar almasını sağlıyor.

Sonuç değerlendirmesi

AnTuTu Benchmark testinden 194 bin 502 puan toplayan Galaxy M31, suya dayanıklılık sertifasına sahip değil ve yavaş şarj oluyor. Hava kararınca kameranın performansı da düşüyor. Bununla birlikte 4K video imkanı, 3.5 mm kulaklık girişi, pil ömrü ve AMOLED ekranıyla segmentinde öne çıkıyor. Telefonu özellikle video seyretmek ve 4K videolar üretmek için tercih edebilirsiniz. Galaxy M31 fiyat segmentinde ideal bir model.

Samsung Galaxy M31 teknik özellikleri