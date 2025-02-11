ABD’den Binance ve kripto varlıklara iyi haber!

Bir Binance sözcüsü bu karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “SEC Başkan Vekili Mark Uyeda’ya, ABD’de ve dünyada blockchain’in bu yeni, altın çağında dijital varlıkların doğru bir yasal çerçeveye ve düzenleyici mevzuata kavuşması için gösterdiği kararlı ve odaklı yaklaşım dolayısıyla minnettarız.

SEC davasının her zaman temelsiz olduğunu savunmuştuk ve en büyük arzumuz bir an önce bu dayanaksız yasal süreci geride bırakarak Binance’i gerekli lisanslarla faaliyet gösteren dünyanın en güvenli ve güvenilir kripto varlık borsası olarak geliştirmeye devam etmek.”