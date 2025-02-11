KRİPTO DÜNYASI

ABD’den Binance ve kripto varlıklara iyi haber!

SEC ve Binance arasında ABD’de süregelen yargı sürecinde yaşanan yeni bir gelişme uyarınca, her iki kurum davalara 60 günlük ara verilmesi için ortak başvuru yaptı. ABD mahkemeleri dün gece geç saatlerde SEC ve Binance arasındaki yargı sürecinin duraklatılması yönündeki bu teklifi onayladı.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 11 Şubat 2025
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Bir Binance sözcüsü bu karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “SEC Başkan Vekili Mark Uyeda’ya, ABD’de ve dünyada blockchain’in bu yeni, altın çağında dijital varlıkların doğru bir yasal çerçeveye ve düzenleyici mevzuata kavuşması için gösterdiği kararlı ve odaklı yaklaşım dolayısıyla minnettarız.

SEC davasının her zaman temelsiz olduğunu savunmuştuk ve en büyük arzumuz bir an önce bu dayanaksız yasal süreci geride bırakarak Binance’i gerekli lisanslarla faaliyet gösteren dünyanın en güvenli ve güvenilir kripto varlık borsası olarak geliştirmeye devam etmek.”

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 11 Şubat 2025
Bir dakikadan az
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