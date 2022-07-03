Acer’ın 2560×1440 piksel çözünürlüklü 27 inçlik ekrana sahip monitörü BC270U, sunduğu keskin detaylar ve doğru renklerle kullanıcılarının konforlu bir izleme deneyimi yaşamasına olanak sağlıyor. Ergonomik özellikleri ile profesyoneller kullanıcıların hayatını kolaylaştıran cihazın, dahili Acer Display Widget özelliği, kullanışlı bir ekran menüsü düğmesini kullanarak monitör ayarlarını rahatça yapabilmenizi sağlıyor. Her uygulama ve kullanıcı için özel ayarlar belirlemeyi de mümkün kılan bu özellik, üretkenliği ve verimliliği artırmak için ekranı farklı bölümlere ayrıma olanağı da sunuyor. Monitörlerin Adaptive Sync (Uyarlanabilir Senkronizasyon) teknolojisi, yenileme hızıyla ekran kartının kare hızını (FPS) eşleştirerek görüntü kırılmasını ortadan kaldırılarak ultra akıcı bir video deneyimi sunuyor.

Çerçevesiz tasarım ile maksimum ekran görünürlüğü

75 Hz yenileme hızı, 5 ms tepki süresine sahip BC270U serisi monitörler, 1500R kavisli ekranı ile hem göz yorgunluğunu azaltıyor hem de daha sinematik ve etkileyici bir görüntüleme performansı sunuyor. Monitör 178 derecelik izleme açısı sunarak farklı noktalarda da aynı deneyimi sağlıyor. Çerçevesiz bir görünüme sahip ZeroFrame™ tasarım ise izleme alanını artırmasının yanı sıra birden fazla monitör kullanılan kurulumların neredeyse kusursuz olmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu tasarım sayesinde monitörler daha fazla eğlence ve maksimum ekran görünürlüğü sunuyor. NTSC standart renk gamının yüzde 72’sini kapsayan ve 250 cd/m2 parlaklık sunan Acer BC270U, 4000:1 Statik kontrast oranı ile geliyor. 8 bit renk derinliği sunan monitörler, 16,7 milyon renk görüntüleyebiliyor.

Konforlu bir görüntüleme deneyimi sizi bekliyor

Acer BC270U monitörde yer alan Acer BlueLightShield™ teknolojisi, renk tonunu ve parlaklığı ayarlayarak zararlı olabilecek mavi ışığı azaltıyor. Yine bu modellerde yer alan Flickerless™ teknoloji gözlerinizi gereksiz yorgunluğa karşı koruyor. Acer ComfyView™ teknolojisi ise monitör parlaması ve göz yorgunluğunu azaltıyor, böylece monitörün karşısında daha uzun süre vakit geçirebiliyorsunuz. Tüm bu özellikler sayesinde ise daha konforlu bir görüntüleme deneyimi elde ediyorsunuz. 6 eksenli renk ayarı formatı ile gerçek renkleri ve tonları sunarken birden fazla ekranı aynı renge dönüştürerek çok daha gerçekçi renklerle bir görüntüleme sunuyor.

Esnek kullanım özellikleri ile dikkat çekiyor

Şık üç parçalı stantı ile stilden ödün vermeden yerden tasarruf sağlayan monitör, 5° ila 35° eğilebilme ve her iki yöne de 60˚dönme ayarı özellikleri sayesinde boynunuzu iyi bir pozisyonda tutabilmeniz mümkün. VESA standardı desteği ile monitörleri kolay bir şekilde duvara monte etmek mümkünken; ekran yüksekliğini, eğimini ve aşağı yukarı hareket özelliğini kolaylıkla ayarlayabileceğiniz bir stant olan Acer ErgoStand ile kendiniz için harika bir çalışma açısı bulabiliyorsunuz. Bu özellik ile ekran yüksekliğini 150 mm’ye kadar artırabiliyorsunuz. 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort ve USB (1 yukarı 4 aşağı) gibi geniş bağlantı seçenekleri ile ise mümkün olan en esnek deneyimi sunuyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer BC270U monitörler, hepsiburada.com üzerinde 3.559 TL fiyatla satışta.