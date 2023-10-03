Akbank Hackathon: DisasterTech Başlıyor

75 yıldır Türkiye’nin gelişimi için çalışan Akbank, teknoloji ile onarıcı çözümlergeliştirilmesi için sürdürdüğü Hackathon yarışmasını bu yıl ‘afet teknolojileri’ teması ile gerçekleştiriyor. Akbank LAB ve imece iş birliğiyle düzenlenen Akbank Hackathon: DisasterTech teknolojinin gücünü afet yönetimi alanında kullanarak daha güvenli, dirençli ve kapsayıcı bir toplum yaratma hedefiyle yola çıkıyor. Geliştirici, yazılımcı, tasarımcı profesyonelleri ve bu alanlarda kariyer planlayan öğrencileri bir araya getirecek yarışma, afet teknolojilerinde yenilikçi çözümleri desteklemeyi amaçlıyor. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi ise 8 Ekim.

Akbank Hackathon: DisasterTech, farklı zihinlerin bir araya gelerek geleceğin afet teknolojilerini şekillendireceği kolektif çabanın bir parçası olma fırsatı sunuyor. Topluma katkı sağlamak için teknolojiyi pozitif bir değişim katalizörü olarak kullanarak hayatları korumamızı ve kurtarmamızı sağlayacak inovatif fikirlerin yarışacağı etkinlikte geniş bir destekçi kurum ve mentor ağı ise katılımcıları bekliyor.

Teknoloji tarafında kurtarma ve izleme çözümlerindeki yetkinliğiyle Microsoft ve Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürme hedefiyle Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), saha tarafında deprem bölgesindeki toparlanmaya yönelik destekleriyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yatırım tarafında projelerin finansal kaynağa erişimindeki uzmanlığıyla Startups.watch yer alırken; yaptıkları çalışmalarla afet yönetimi alanına sosyal etki perspektifinden yaklaşan, sahada karşılaşılan zorluklara dair iç görüler sunarak STK’ların problem ve ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlayan Atölye, Impact Hub Ankara, İhtiyaç Haritası, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), Teyit.org ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan (TOG) uzmanlar, takımlara proje fikirlerinin geliştirilmesinde destek verecek.

Yarışmanın Türkiye’de kritik bir ihtiyaca yanıt sunmak üzere önemli bir misyon üstlendiğini belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; “Teknolojinin gücünü toplumsal fayda için kullanma amacıyla yola çıktık. Böylece her yıl düzenlediğimiz yarışmamızda bu yıl ‘afet teknolojileri’ temasını ele alıyoruz. Akbank Hackathon: DisasterTech, afet teknolojileri konusunda inovasyonu desteklemek ve daha güvenli bir dünya için çözümler üretmek amacıyla büyük bir misyona sahip. 6 Şubat’ta yaşadığımız ve hepimizi derinden üzen afetin ardından yaralarımızı sararken bir yandan da gelecekte benzer acıların önüne geçecek teknolojilere yatırım yapmalıyız. Katılımcılarımızın, yaratıcı fikirleri ve teknolojik becerileriyle Akbank’ın onarıcı finans ve yeni nesil teknolojiler alanındaki deneyimini bir araya getirerek bu katkıyı topluma sunmayı hedefliyoruz. Bu misyona ortak olmak isteyen tüm geliştirici profesyonelleri ve öğrencileri birlikte daha iyiyi yaratmaya davet ediyoruz” dedi.

Afet Teknolojisinin Geleceğini Şekillendirmek için Davet

Akbank Hackathon: DisasterTech, 14 Ekim’de çevrimiçi başlayacak ve 22 Ekim’de Sabancı Center’da gerçekleşecek sunumlarla sona erecek. 3-5 kişilik takımlar halinde yarışmaya katılmak isteyen geliştirici, yazılımcı ve tasarımcılar; Web2’nin temellerinden Web3’ün olasılıklarına kadar yetkin oldukları teknolojileri kullanarak afet yönetimi süreçlerinin herhangi bir aşamasında Önleme, Risk ve Zarar Azaltma, Hazırlık, Yanıt ve Müdahale, İletişim ve Haberleşme, İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma alanlarına odaklanan yaratıcı projeler geliştirebilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından seçilecek takımlar, kendi fikirlerini geliştirme ve teknoloji dünyasında kendilerini kanıtlama fırsatı yakalayacaklar. Jüri sunumuna çıkma hakkı kazanan projelerle 22 Ekim’de gerçekleşecek final etkinliğinde ise en başarılı takımlar, deneyimli jüri ekibi tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecek. Yarışmada birinci takım 100.000 TL, ikinci takım 60.000 TL ve üçüncü takım da 40.000 TL para ödülünün sahibi olacak.