Akıllı bantla akıllı saat arasında ince çizgi: HUAWEI Watch Fit 2 [İNCELEME]

Çevremdeki veya sosyal medyadaki insanların akıllı saat ve bilelik sorularında sıklıkla bir ikileme şahit oluyorum. Bir kısım iflah olmaz akıllı bileklik kullanıcıları kapsamlı akıllı saatlere mesafeli bakarken, bazı akıllı saat kullanıcıları da bantların o dinamik ve pek çok açıdan kullanışlı yanına heves ediyor. Bu iki keskin tür arasındaki modellerden biri olarak tarif edebileceğim Huawei Watch Fit 2 test için gönderildi görür görmez etkilendiğimi itiraf etmeliyim.

Huawei Watch Fit 2’nin, kullanıcılarından büyük övgüler alan Huawei Watch Fit’in bir yükseltmesi olarak yorumlayabiliriz. Huawei, bu yeni versiyonda saate daha fazla özellik ekledi ve onu fitness kullanımlarından daha fazlası için iyi bir seçenek haline getirdiği.

Bununla birlikte, Huawei’nin bu saat için belirlediği fiyatlandırma politikası da rekabet konusunda bir avantaj sağlarken, kullanıcının da kesesini düşünmüş oluyor. Başlangıç değerlendirmesini özetlemem gerekirse; Huawei Watch Fit 2, son derece hafif, etkileyici tasarıma sahip (kordonuna özellikle bayıldım!) çok sayıda sensörü ve çeşitli egzersiz modları ile mükemmel bir akıllı saat.

Tasarımı kendine baktırıyor

Huawei Watch Fit 2, önceki modeldeki 1,64 inç’e kıyasla yan taraftaki tek bir düğme ve biraz daha büyük 1,74 inç AMOLED ekran ile aynı dikdörtgen görünüme sahip.Keskin bir görüntü almamızı sağlayan 336 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Saatin görünümü gerçekten etkileyici ve kendine baktırıyor. Test ettiğim günlerde birkaç kişiden saatle ilgili soru aldım çünkü özellikleriyle birlikte tasarımında da bileklik-saat arası duruşu insanlarda merak uyandırıyor.

Önceki modeldeki gibi, metale benzer bir görünüm ve his veren çerçevede aynı polimer malzeme kullanılmış. Bence bu çok iyi bir seçim. Saatin alt kısmında ayrıca temiz tutmak için fazla bakım gerektirmeyen mat kaplamalı bir polimer malzeme bulunuyor.

Sadece 26 gram ağırlığındaki saat oldukça hafif ve uzun süre kullanımda yormuyor. Huawei Watch Fit 2, kolayca değiştirilebilen kayışlarla birlikte geliyor. Tek bir tıklamayla kayışları çıkarma işlemi gerçekten harika ve önceki tasarıma göre çok daha iyi.

Performans ve yazılım

Huawei, yavaş ama emin adımlarla HarmonyOS’u en iyi akıllı saat işletim sistemlerinden biri haline getiriyor. Saatin basit dokunmatik kontrolleri, menülerde gezinmek ve uygulamalardan çıkmak için tek bir düğmeyle hizmet veriyor. Düğmeye uzun basında sesli asistanı devre girebilir. Sistemde gezinmek hızlı ve animasyonlar sorunsuz çalışıyor.

GPS sensörü ve Petal harita uygulaması bulunan saati, telefonunudaki Petal harita navigasyonunun bir aynası olarak kullanabilirsiniz. Kullanım avantajı sağlamak için saat ekranında tüm haritayı değil, basit yol tariflerini gösteriyor.

Bildirimler konusunda da başarılı bulduğumu söylemeliyim. Saat üzerinden emojiler veya hızlı yanıtlarla etkileşime girebilirsiniz.

Saati kontrol etmek ve telefonunuza bağlamak için Huawei’nin kendi mağazası “App Gallery” üzerinden Huawei Health uygulamasını indirmeniz gerekecek. Bu, Huawei olmayan telefon sahipleri için bir engel gibi görünebilir, ancak APK olarak indirme seçeneğiniz var.

Saat kadranları konusunda da çok sayıda seçenek bulunuyor, indirip değiştire değiştire kullanabilirsiniz.

Huawei ayrıca Watch Fit 2’ye bir hoparlör ve mikrofon eklemiş. Dahili depolamayı kullanarak doğrudan saatten müzik çalmak için yerleşik hoparlörü de kullanabilirsiniz. Bunun için telefon gerekmiyor.

Saatin genel performansı hızlı ve performansla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Genel olarak, Huawei bu saatin performansını optimize ederek oldukça iyi bir iş çıkarmış.

Fitness özellikleri

Yüze yakın antrenman moduyla bu fitness saati adının hakkını veriyor. Huawei, Watch Fit 2’yi, antrenmanlarınızı doğru bir şekilde planlarken gerçek zamanlı veri izleme sunmak için kalp atış hızı ve SpO2 sensörleri ve GPS ile birlikte ihtiyaç duyabileceğiniz tüm fitness modlarıyla donatmış.

Huawei ayrıca, kişiselleştirilebilir hedefler eklemenize olanak tanıyan bir sağlıklı yaşam işlevi eklemiş ve saat, yolda kalmanıza yardımcı olmak için bu hedefleri size hatırlatıyor.

Ayrıca Sağlık Planları, sizinle ilgili bazı soruları yanıtlayarak sağlık bilgilerinize dayalı olarak özelleştirilmiş bir koşu planı yapmanızı sağlayan harika bir eklenti olarak dikkat çekiyor.

Pil ömrü

Diğer akıllı saatlere kıyasla küçük bir form faktörüne sahip olan Huawei Watch Fit 2, gayet iyi bir süresi sunuyor. Huawei, Watch Fit 2 pilinin yoğun kullanımda yaklaşık 7 gün veya normal kullanımda 10 gün sürdüğünü iddia ediyor. Saati sürekli kalp atış hızı izleme, sürekli SpO2 izleme ve sağlıklı yaşam hatırlatıcıları açık olarak 7 gün test ettim. Yaptığın testte bu iddiaların doğru olduğunu gördüm. Bu saatin iyi pil ömrünün bir başka kanıtı ise, evden sadece %5 şarjla erken ayrıldığım bir günün akşamında eve %2 şarjla dönmem oldu. Saatin şarj olması da çok hızlı. Sıfırdan tam şarja, bir saatten kısa sürede geçiyor.

Son sözler

Tam teşekkülü bir akıllı saatteki özellikleri fitness bilekliğinde görmek gibi bir hayaliniz varsa Huawei Watch Fit 2 tam size göre. İsteyebileceğiniz tüm fitness modlarını sağlayan saat, 5ATM su geçirmezlik derecesi ile her türlü spor ve aktivite için de uygun. İyi pil ömrü, göz alıcı tasarımı ve yazılım yetenekleri de cabası!

Huawei Watch Fit 2’nin öne çıkan özellikleri