Akıllı bileklik sevenler için yeni seçenek: Fitbit Charge 6

Yeni yan düğme, önceki modelde yer alan ve basıldığında mekanik bir tepki vermeyen, sadece dokunmaya duyarlı düz bir yüzey olan indüktif oluğun yerine getirilmiş. Fitness ve sağlık takibi, Charge 6’nın en parlak olduğu alanlar. GPS izleme hâlâ bir Garmin kadar iyi değil ve kalp atış hızı izleme konusunda bazı gecikmeler yaşanabiliyor. Sağlık takibinde ise Aktif Zaman Dakikaları, uyku takibi, gece SpO2 ölçümleri, EKG ve EDA taramaları gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca, fitness ekipmanlarına kalp atış hızı yayınlama yeteneği yeni bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Pil ömrü, her zaman açık ekran kapalıyken iyi; yaklaşık bir hafta boyunca GPS yürüyüşleri ve koşuları, uyku takibi, SpO2 izleme ve bildirimlerle birlikte sürebiliyor. Her zaman açık ekran etkinleştirildiğinde ise pil ömrü iki güne düşüyor.

Google’ın Fitbit uygulamasındaki etkisi, yeni bir tasarım ve Material You’dan esinlenen daha sade bir görünümle dikkat çekiyor. Uygulama tasarımı bazı Fitbit kullanıcılarını rahatsız etmiş olsa da, Google, kullanıcı geri bildirimlerine kulak veriyor. Ancak, Google-Fitbit entegrasyonu hâlâ bazı sorunlar yaşatıyor.

Cihazda artık Google Haritalar, YouTube Müzik ve Google Cüzdan gibi daha fazla uygulama bulunuyor. Ancak, YouTube Müzik için aylık 11 dolarlık bir abonelik gerekiyor ve Fitbit Premium için ekstra ücret ödenmesi gerekebilir.

Sonuç olarak, Fitbit Charge 6, basit bir fitness bandı arayanlar için iyi bir seçenek olabilir. Ancak 160 dolarlık fiyat etiketi ve abonelik maliyetleri de göz önünde bulundurulmalı. Google’ın giyilebilir teknolojiler konusundaki vizyonuna inanmak, bu ürünü tercih etmenin anahtar noktalarından biri. Fitbit’in eski günlerini özleyenler olsa da, Google’ın Fitbit üzerindeki etkisinin artarak devam edeceği aşikar.