Alüminyum Sektörü Bir Kez Daha ALUEXPO’ da Bir Araya Geldi

Alüminyum Sektörü Bir Kez Daha ALUEXPO’ da Bir Araya Geldi

Türkiye’de 27 yıldır metalurji sektörünün önde gelen fuarlarını organize eden Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından 6.sı gerçekleştirilen Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı – ALUEXPO 2019 ve 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu – ALUS’09, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

Fuar, hem katılımcı hem de ziyaretçi bazında bu yıl kendi rekorunu yeniledi. Her tekrarında daha büyüyerek kapsamını genişleten fuarın ulaştığı uluslararası ilgi, katılımcıların büyük bir bölümünün ALUEXPO 2021 için bugünden rezervasyonlarını yenilemesini sağladı.

6 milyar dolara yakın pazar ve yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne sahip alüminyum sektörünü buluşturan uluslararası fuar, bu yıl kapsamını genişleterek, daha büyük sergileme alanında, daha çok firma ve daha fazla ziyaretçi ile buluştu. Gördüğü yoğun ilgi ile aylar öncesinden stantların tamamı dolan fuarda, süregelen katılımcıların yanı sıra pek çok yeni firma sektörle buluşmak için ALUEXPO 2019’da yerini aldı. Bu yıl 80 yeni katılımcıyı bünyesine katan ALUEXPO, 35 ülkeden 397 katılımcı ile kendi rekorunu kırdı. 216 yabancı, 400’e yakın katılımcısı ile en son gerçekleştirilen 2017 fuarına göre yabancı katılımcı sayısında %38, toplam katılımcı sayısında %24 artış ile büyümesini sürdürdü. Aluexpo 2019 ziyaretçi rekorunu yenilemeye devam etti. Katılımcılar ziyaretçi sayısı, niteliği ve etkinliğinden memnun olarak Aluexpo’dan ayrıldılar.

Fuarı alüminyum hammadde, mamül ve yarı mamül üreticileri ve tedarikçileri olmak üzere yoğun olarak alüminyum ürün kullanan inşaat ve yapı, otomotiv, ticari araç, raylı sistemler, beyaz eşya, savunma, ulaştırma, ambalaj, enerji, makine, ev ve mutfak eşyası ve daha birçok sektör ilgilisi ziyaret etti.

Uzmanlar ve Akademisyenler 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’ndaydı

ALUEXPO 2019 fuarı ile eş zaman ve mekanda TALSAD, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi – METEM ve TÜBİTAK MAM işbirliği ile 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu – ALUS’09 da gerçekleştirildi. Sempozyum, EA-Avrupa Alüminyum Birliği, GLAFRI Global Alüminyum Folyo Üreticileri Birliği , GDA Alman Alüminyum Birliği, CRU, IAI Uluslararası Alüminyum Enstitüsü ve Aluminium International, ALUTEAM’in de işbirliğinde, uluslararası katılım ve içerikle programlandı.

ALUS’09’da, ulusal ve uluslararası alanda sektörün önde gelen isimleri, uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 300’u aşkın konuşmacı yer aldı. Sempozyumda düzenlenen 3’ü açılış panelinde olmak üzere toplam 13 oturumla, alüminyum sektörü, küresel ve ulusal, bölgesel ölçeklerde tüm yönleri ile ele alındı. Sempozyumda ayrıca 83 bildiri ile de, sektöre ilişkin başarılı çalışmalar paylaşıldı. Alüminyum sektörünün uluslararası arenadaki buluşma platformuna dönüşen ALUS’09, sektörün ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda ele alındığı oturumlarıyla, Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceğine dair önemli bir projeksiyon da oluşturdu.

2021 için Randevular Alındı

AUEXPO 2019’un devam eden başarısı, bir sonraki fuara olan ilgiye de yansıdı. Katılımcıların büyük çoğunluğu, ALUEXPO 2021’deki uluslararası büyük alüminyum buluşmasında yer alabilmek üzere şimdiden rezervasyonunu yaptırdı.