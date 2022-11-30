Amatörler ve Profesyoneller İçin En İyi Drone Modelleri

Günümüzün popüler teknolojilerinin çoğu, başlarda askeri amaçlar için üretildi ve kullanıldı. Son yıllarda hobi ve profesyonel amaçlar için çok sık başvurulan drone’lar da bunlar arasında yer alıyor.

Geniş bir çeşitlilikle farklı alanlarda kullanılan drone’lar sivil yaşamda önce oyuncak işlevi gördü ve gelişmiş modellerle birlikte profesyonel kullanımı yaygınlaştı. Milenyum çocuklarının oyuncağı olarak nitelendirilen drone’lar için kullanıcıların buluştuğu etkinlikler organize ediliyor, onlarca drone’un belli bir uyum içinde hareketiyle gökyüzünde ışık oyunları düzenleniyor. Fotoğraf ve video çekimi konusunda da devrim yaratan drone’lar, acil durumlarda müdahale amacıyla da görev alıyor. Açık denizde yardım isteyen kişilere can simidi göndermekten arama kurtarma çalışmalarında keşif yapmaya kadar çok farklı amaçlar için drone’lar kullanılabiliyor.

Piyasada farklı özelliklere sahip yüzlerce model bulmak mümkün. Peki, en iyi drone modelleri hangileri, drone alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Siz de bu soruların yanıtını merak ediyorsanız doğru sayfadasınız.

Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen kameralı drone’lar ile kamerasız drone’lar şeklinde iki ana türde drone modelleri bulmak mümkün. Hobi ve oyun amaçlı olarak kullanımı yaygınlaşan drone modelleri teknoloji tutkunlarından büyük ilgi görüyor. Bazı drone modelleri su altında kullanılabiliyor, bazı drone modelleri ise katlanabiliyor. Kamikaze drone modelleri ise “Türkiye’nin yeni askerleri” olarak görülüyor.

Drone alırken dikkat edilmesi gerekenler

Drone’lar farklı özelliklerle farklı fiyat aralığında sunuluyor. Hangi dronu almalıyım sorusunun yanıtını ihtiyacınıza göre belirlemelisiniz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce belirlenen kurallara göre hobi kullanıcısıysanız en fazla 50 metre mesafede drone uçurabilirsiniz. Ticari amaçlı drone kullanıcıysanız ticari pilot sertifikası sahibi olmalısınız. Drone seçiminde de bu hususu göz önünde bulundurmalısınız. Drone modelini oyuncak olarak satın almayı düşünüyorsanız uygun fiyatlı kamerasız drone seçeneklerini tercih etmenizi öneririz.

Drone’u ticari amaçlar için satın almayı planlıyorsanız sektörel ihtiyaçları göz önünde bulundurmalısınız. Drone ile amatör ya da profesyonel olarak fotoğraf çekimi yapmak istiyorsanız şarj kapasitesi, maksimum uçuş süresi, kontrol mesafesi ve akıllı cihazlarla bağlantı kurma özelliğini göz önünde bulundurmanızda fayda var.

En iyi drone modelleri

Drone modellerinin farklı teknik özelliklere sahip olması drone seçimini zorlaştırabiliyor. Siz de drone tavsiyeve kısa incelemelerimizi okuyarak seçiminizi kolayca yapabilirsiniz. İşte en iyi drone modelleri:

Freefly Alta 6 Profesyonel Drone

Ağırlığı 6,8 kilograma kadar olan aynasız ve DSLR kameralar ile uyumlu olan Freefly Alta 6, geniş bant aralığı ve canlı pozisyon kontrol özellikleri ile segmentinde öne çıkıyor. Tehlikeli uçuşlarda sürekli olarak veri analizi yaparak güvenli uçuşlar gerçekleştirmeye olanak tanıyan profesyonel drone, geliştirilmiş titreşim engelleme sistem algoritması sayesinde rüzgârlı havalarda da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Altar X6 M RTK Haritalama Drone

Katlanabilir kolları ve otomatik iniş takımı ile kurulumu ve taşınması kolay drone, yüksek verimli ve aktif soğutmalı motorları ile uzun süreli uçuşlar yapmaya olanak tanıyor. 2 km HD video aktarımını destekleyen drone, üçüncü parti yazılım ve donanımlar ile uyumlu olması sayesinde profesyonel hava fotoğrafçılığı ve haritalama gibi profesyonel kullanım için tercih ediliyor. RTK GPS sistemi ile milimetre seviyesinde doğru konumlandırma yapabilen ve hassas konumlandırma sayesinde güvenli uçuş sunan drone, laptop ve akıllı telefon ile kontrol edilebiliyor.

DJI Spark Drone

DJI markasının bu kameralı drone modeli, 3D algılama sistemi sayesinde 5 metreye kadar mesafedeki objeleri algılıyor ve manevralarını otomatik olarak değiştiriyor. Spor modunda hızı 50 km’ye kadar çıkabiliyor. Mini drone sınıfındaki model, el hareketlerine göre pozisyonlamasını otomatik olarak ayarlayabilmesiyle dikkat çekiyor. Tekli çekim yapabildiği gibi arka arkaya üç poz da yakalayabiliyor.

Hubsan H501S X4

Kameralı bu drone; anlık görüntü aktarımı, rüzgârdan etkilenmeden havada asılı kalma, otomatik eve dönüş, profesyonel çekim, beni takip et gibi özelliklerle en iyi drone modelleri arasında bulunuyor. Birinci şahıs görüş kamerasıyla uçması kolay bir drone olarak tercih edebilirsiniz.

Phantom 4 Pro V2.0

Genellikle film yapımcılarının gözde drone modeli olarak bilinen bu drone, geniş açılı lense sahip olması sayesinde ayrıntılı fotoğraflar ve videolar elde etmeyi sağlıyor. Beş engel algılama yönü ek güvenlik sağlıyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. DJI GO 4 uygulaması pil ömrünü gösteriyor ve uçuş sürelerini mesafeye ve daha fazlasına göre hesaplıyor.

DJI Mavic Pro

Katlanabilir kanatlar ve esnek pervaneleri sayesinde sırt çantasında taşınacak boyuta gelen drone, 3830 mAh gücündeki bataryasıyla 13 km mesafe katediyor. 4K çekimde saniyede 30 kare yakalayabiliyor. Micro SD kart desteği ile 64 GB’a kadar hafıza genişletmeye olanak tanıyor.

Mavic Mini Fly More Combo Drone

Akıllı telefon ağırlığı kadar olan ağırlığıyla güvenli ve düzenlemelerden muaf tutulabilecek ağırlık sınıfındaki Mavic Mini Fly More Combo, gelişmiş sensörleriyle dikkat çekiyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen model nispeten daha uygun fiyatlı drone modelleri arasında bulunuyor.

Tello Ryze Tech Tello

Çocuklar ve yetişkinler için üretilmiş olan bu drone, çift anteni ve canlı görüntü aktarımıyla dikkat çekiyor. Havadan sarsıntısız görüntüleme yapmanın mümkün olduğu drone 100 metreden kumanda edilebiliyor.

Yuneec Mantis Q

Katlanabilir seyahat drone’u Yuneec Mantis Q, enerji tasarruflu tasarımı sayesinde 33 dakika boyunca havada kalıyor. 4K’ya kadar video çözünürlüğü sunan drone, otomatik uçuş modlarıyla dikkat çekiyor. Sesle kontrol edilebiliyor.

MJX Bugs 5W 4K Fly More Combo

Özel tasarım pervanesiyle rüzgâra direnci olan drone, özel soğutma performansı ve kamera performansıyla dikkat çekiyor. MJX Bugs 5W 4K Fly More Combo; akıllı otomatik eve dönüş, sinyal kaybı kaza koruma modu, beni takip et modu, dairesel çekim özelliği, otomatik rota takibi ve anlık görüntü aktarımı gibi özellikleriyle en iyi drone modelleri arasında bulunuyor.