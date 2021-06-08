Apple, gizlilik konusundaki liderliğini iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey ve watchOS 8 ile pekiştiriyor

Yeni özellikler, kullanıcılara uygulamaların verilerini nasıl kullanacaklarını kontrol ve takip etme imkanı sağlıyor

Apple bugün iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey ve watchOS 8’deki güçlü yeni gizlilik korumalarının önizlemesini yaptı. Yeni koruma özellikleri kullanıcıların verilerine erişimi daha iyi kontrol etmelerine ve yönetmelerine yardımcı oluyor. Bu özellikler Apple’ın gizlilik konusundaki süregelen liderliğine dair en yeni inovasyonları yansıtıyor. Şirket, gizlilik konusundaki kararlılığının kapsamını giderek artırırken Şeffaf Uygulama Takibi ve App Store’daki Gizlilik Etiketleri gibi özelliklerle tüm sektörde değişimi teşvik ediyor.

“Gizlilik, en başından beri Apple’da yaptığımız işlerin merkezinde yer aldı.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi sözlerini şöyle sürdürdü: “Her yıl, kullanıcılarımızın verilerinin kontrolünü ellerine almalarını ve bu verileri kimlerle paylaşacaklarına dair bilinçli kararlar vermelerini sağlayacak yeni teknolojiler geliştirmek için sınırları zorluyoruz. Bu yılki güncellemeler arasında kullanıcılara daha ayrıntılı bilgiler veren ve her zamankinden daha granüler kontrol imkanı sunan yenilikçi özellikler bulunuyor.”

Verileri Üçüncü Taraflardan Koruma Mail uygulamasındaki Mail Privacy Protection özelliği, göndericilerin kullanıcı hakkında bilgi toplamak için görünmez pikseller kullanmasını önlüyor. Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar mail’i açtıklarını göndericinin öğrenmesini engelleyebiliyor ve IP adreslerinin maskelenmesi, kullanıcının diğer online işlemleriyle bağlantı kurulmasını veya konumunun belirlenmesini önlüyor. Akıllı Takip Önleme özelliği, birkaç yıldır Safari’de kullanıcıları istenmeyen takip işlemlerinden korumaya yardımcı oluyor. Özellik, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak izleyicileri engellerken web sitelerinin normal bir şekilde çalışmaya devam etmelerini sağlıyor. Bu yıl, Akıllı Takip Önleme özelliği kullanıcının IP adresini de izleyicilerden gizleyerek daha da güçleniyor. Yani izleyiciler, kullanıcı profili oluşturmak amacıyla diğer web sitelerindeki işlemleriyle arasında bağlantı kurmak için kullanıcının IP adresini benzersiz bir tanımlayıcı olarak kullanamıyor. Uygulama Gizliliğinde Kontrol İmkanı Uygulama Gizlilik Raporu ile kullanıcılar her bir uygulamanın konum, fotoğraflar, kamera, mikrofon ve kişilere erişmek için daha önce verilmiş erişim izinlerini son yedi gün içinde ne sıklıkta kullandığını görebilecek.1 Kullanıcılar bu kullanımların normal olup olmadığını kontrol ederek anormal durumlarda Ayarlar menüsünden uygulama ayarlarını açarak önlem alabilecek. Ayrıca, uygulamanın iletişim kurduğu tüm üçüncü taraf alan adlarını görerek verilerinin kimlerle paylaşıldığını da öğrenebilecekler.

Siri İsteklerindeki Sesler Aygıt İçinde İşleniyor Aygıt içi konuşma algılama özelliği sayesinde kullanıcının istekleri varsayılan olarak doğrudan iPhone veya iPad’de işleniyor. Bu yenilik, sesli asistanlar için en büyük gizlilik sorunu olan istenmeyen ses kayıtlarının önüne geçiyor. Ayrıca Siri birçok işlemi bundan sonra aygıt içinde yapacak. Böylece uygulamaları başlatmak, sayaç ve alarm kurmak, ayarları değiştirmek veya müziği kontrol etmek gibi istekler internet bağlantısına gerek kalmadan yerine getirilebilecek.

iCloud+ ile İnternette Daha Fazla Gizlilik iCloud+, müşterilerin iCloud’da sevdikleri tüm özellikleri iCloud Private Relay (Gizli Aktarma), E-postamı Gizle ve genişletilmiş HomeKit Güvenli Video desteği gibi yeni premium özelliklerle hiçbir ek ücret olmadan bir araya getiriyor.2 Doğrudan iCloud’da yerleşik olarak bulunan yeni internet gizlilik servisi Private Relay, kullanıcıların web’e daha güvenli ve gizli bir şekilde bağlanarak gezinmelerini sağlıyor. Safari ile internette gezinirken, Private Relay sayesinde bir kullanıcının aygıtından giden tüm trafik şifreleniyor. Böylece kullanıcı ile ziyaret ettiği web sitesi dışında, Apple ve kullanıcının ağ sağlayıcısı dahil hiç kimse bu verilere erişemiyor. Kullanıcının tüm istekleri iki ayrı internet aktarması aracılığıyla gönderiliyor. İlk aktarmada kullanıcıya gerçek konumunu değil bulunduğu bölgeyi saptayan anonim bir IP adresi atanıyor. İkinci aktarma, ziyaret edilecek web adresini şifreleyip kullanıcıyı varış noktasına yönlendiriyor. Bilgilerin bu şekilde ayrılması, kullanıcının gizliliğini koruyor. Çünkü Apple dahil hiç kimse, hem kullanıcının kim olduğunu hem de hangi siteleri ziyaret ettiğini belirleyemiyor. Apple ile Giriş Yap özelliğinin becerilerini daha da genişleten E-postamı Gizle özelliği, kullanıcıların kişisel e-posta adreslerini gizle tutmak istedikleri zamanlarda, kendi gelen kutularına yönlendirilecek benzersiz, rastgele e-posta adresleri paylaşabilmelerini sağlıyor. Doğrudan Safari, iCloud ayarları ve Mail’de yerleşik olarak bulunan E-postamı Gizle özelliği, kullanıcıların diledikleri zaman istedikleri sayıda adres oluşturup silebilmelerini de sağlıyor ve kendileriyle kimlerin iletişime geçebileceğini kontrol etme imkanı sunuyor.

iCloud+ servisi, kullanıcıların Ev uygulamasına her zamankinden daha fazla kamera bağlayabilmeleri için HomeKit Güvenli Video için yerleşik olarak sunduğu desteğin kapsamını genişletiyor ve ayrıca ev güvenliği video kayıtları için depolama kapasitesine dahil edilmeyen uçtan uca şifrelenmiş bir depolama alanı sunuyor. HomeKit Güvenli Video özelliği, kullanıcıların güvenlik kameralarının algılamış olduğu aktivitelerin güvenli bir şekilde depolanmak üzere iCloud’a gönderilmeden önce evlerindeki Apple aygıtları tarafından analiz edilerek şifrelenmesine de yardımcı oluyor.