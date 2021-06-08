Apple, güvenli paylaşım ve yeni bilgiler sağlayan özelliklerle kişisel sağlıkta çıtayı yükseltiyor
iOS 15 ile birlikte, iPhone ve Apple Watch kullanıcıları şimdi sağlık verilerini sevdikleriyle veya sağlık ağıyla paylaşabiliyor, Eğilimler’i görüntüleyebiliyor ve Yürüme Dengesi’ni ölçebiliyor.
Apple bugün, iOS 15’in kullanıcılara gelişmiş sağlık bilgileri sağlayan özelliklerinin ve sevdiklerini sağlık konusunda destekleme imkanını veren yeni araçlarının ön tanıtımını yaptı. iPhone ve Apple Watch’un çığır açan sağlık özelliklerini daha da ileriye taşıyan iOS 15, kullanıcılara verilerini bir aile üyesi veya doktor gibi hayatlarında önemli bir yeri olan kişilerle güvenli bir şekilde paylaşma ve sevdiklerinin sağlık eğilimleriyle ilgili bilgi alma imkanı sağlıyor. Bunlara ek olarak, iOS 15’te kişinin sağlık verilerindeki değişiklikleri belirlemeye, ölçmeye ve anlamaya yarayan yeni araçlar da yer alıyor.
Doktor ziyareti sırasında günlük aktiviteler hakkında anlamlı bilgileri doktorla paylaşmak sağlığı yönetmenin önemli bir parçasıdır; ancak bazen ayrıntıları hatırlamak zor olabilir. Sağlık uygulaması, kullanıcının izniyle tüm bu değerli bilgileri takip ederek kişisel deneyimlerle klinik randevuları arasında köprü işlevi görüyor. Şimdi, ABD’deki kullanıcılar durumlarını daha iyi açıklayabilmek için kalp atış hızı, algılanan düşmeler, uyku süresi veya egzersiz süresi gibi belirli sağlık verilerini doktoruyla paylaşabiliyor. Katılan sağlık kuruluşlarında doktorlar kullanıcının elektronik sağlık verileri sistemiyle doğrudan paylaşmayı seçtiği Apple Sağlık uygulaması verilerini inceleyebiliyor.
Eğilimler
Sağlık uygulamasında kullanıcının belirli bir ölçümün değişimini kolayca görebilmesi için, dinlenme kalp atış hızından uykuya ve kardiyo fitness düzeyine kadar 20’den fazla veri türü için eğilim analizi özelliği ekleniyor. Kolayca gözden kaçabilecek küçük sağlık değişimlerini takip etme, kişisel sağlığı yönetmenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Eğilimler özelliği, verilerinin zaman içindeki seyrini izlemek isteyen kullanıcılar için önemli değişimleri akıllı ve proaktif bir şekilde vurguluyor ve verileri kolay anlaşılır bir şekilde sunuyor.
Kullanıcılar koşma mesafesini veya farkındalık anlarını artırmak gibi hedeflerini de takip edebiliyorlar. İnsülin iletimi gibi verileri izlemek isteyen kullanıcılara, Sağlık uygulamasına bağlanan üçüncü taraf aygıtlardan gelen veriler için de eğilim analizi sunuluyor.
Sağlıktaki uzun vadeli değişimler isteğe bağlı bildirimlerle Eğilimler’de gösteriliyor. Böylece kullanıcılar belirli bir hedefe doğru ilerlemelerini kutlayabiliyor veya bu konuda bir doktor veya sağlık sorumlusuyla konuşabiliyor.
Yürüme Dengesi
Her yıl 37 milyondan fazla kişi düşme sonucu tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor. Düşme olayı sıklıkla daha ciddi sağlık sorunları ve bağımsızlık kaybıyla bağlantılı kritik bir eşik olabiliyor.1 iPhone’daki, sektörün ilk Yürüme Dengesi özelliği kullanıcılar iPhone’larıyla yürürken önemli mobilite verilerini yakalayarak düşme riski hakkında bilgi sağlıyor. Günümüzde düşme riski anketlerle ve bire bir değerlendirmelerle sağlık sorumluları tarafından değerlendiriliyor. Yürüme Dengesi özelliği günlük hareketleri kaydedip Sağlık uygulamasında İyi, Düşük veya Çok Düşük şeklinde sınıflandırmalar sunarak kullanıcıların düşme riskini azaltmak için önlem alabilmelerini sağlıyor.
Bu özellik, iPhone’daki yerleşik hareket sensörleri aracılığıyla denge, stabilite ve koordinasyonu değerlendirmek için özel algoritmalardan yararlanıyor. Türünün ilk örneği bu ölçüm, Apple Kalp ve Hareket Sağlığı Çalışması sırasında gerçek hayattan toplanan verilerle, tüm yaş gruplarından 100.000’den fazla kişinin katılımıyla oluşturuldu. Bu, düşme riskini incelemek için şimdiye kadar kullanılan en büyük veri kümesi.
Yürüme Dengesi özelliği olası bir düşme riski hakkında uyarıda bulunmakla kalmıyor, kullanıcıların stabilite hedeflerine ulaşmalarına da yardımcı oluyor. Kullanıcılar denge puanları Düşük veya Çok Düşük olduğunda bildirim almayı seçebildikleri gibi, güç ve denge artışı için klinik olarak doğrulanmış yöntemlere dayalı görsel egzersizleri yapmaya da yönlendirilebiliyor.
Gizlilik
Gizlilik, Apple’ın tüm sağlık özelliklerinin tasarlanmasında ve geliştirilmesinde temel bir öneme sahiptir. Sağlık verileri kullanıcının kontrolü altındadır ve kullanıcı, hangi veri türlerinin kimlerle paylaşıldığı gibi ayrıntıları da kendisi seçer. Veriler aktarım sırasında şifrelenir ve kullanıcının aygıtında parola, Face ID veya Touch ID ile kilitlendiğinde güvende tutulur. Kullanıcı bu verileri bir yakını veya doktoruyla paylaşmaya karar verdiğinde Apple’ın verilere erişimi olmaz.
Apple Sağlık Güncellemeleri
- iPhone’da Sağlık Kayıtları’nın iyileştirilmiş laboratuvar deneyimi kullanıcıların tahlil sonuçlarını incelemeleri şimdi daha kolay. Kullanıcılar vurgulanan bilgileri görebilir, en çok önem verdikleri sonuçları iğneleyebilir, tahlil sonuçlarının normal değer aralığında olup olmadığını görebilir ve ABD’de yaygın laboratuvar tahlilleri hakkında eğitimsel içeriklere erişebilir.
- watchOS 8 ile birlikte, Apple Watch uyku sırasında solunum hızını (dakika başına nefes sayısı) da ölçebiliyor. Kullanıcılar bu veriyi de Sağlık uygulamasında bulabilir ve anlamlı bir eğilim belirlenirse bildirim almayı seçebilir.
- watchOS 8’deki yeni Farkındalık uygulaması derin nefes deneyimini yeniliyor ve ayrıca iç dengenizi ve sakinliğinizi korumanın yeni bir kolay yolunu sunuyor. Nefes oturumları kullanıcılara yavaşlamak ve odaklanmak için daha fazla fırsat sağlıyor ve yeni bir animasyona sahip. Kullanıcılar, olumlu düşüncelere odaklanmaya yardımcı olarak farkındalığı artırmanın yeni bir yolunu sunan yeni Düşünme oturumlarına da erişebilir.
- iOS 15 ile birlikte dünya genelinde kullanıcılar aşı kayıtlarını ve test sonuçlarını doğrudan Sağlık uygulamasında saklama seçeneğine sahip. Bir aşı sağlayıcısı veya tıbbi hizmet merkezi Sağlık Kayıtları özelliğini desteklemese bile kullanıcılar online tarayıcı veya QR kodu kullanarak COVID-19 aşı bilgilerini veya test sonuçlarını indirebilir ve bu belgelere diledikleri zaman kolayca erişebilir.
Bulunabilirlik
iOS 15’in geliştirici önizlemesi bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Developer Program üyelerine, halka açık beta sürümü ise gelecek ay beta.apple.com adresinde iOS kullanıcılarına sunulacak. Yeni yazılım özellikleri bu sonbaharda, iPhone 6s ve daha yeni modeller için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunulacak. Yürüme Dengesi bu sonbaharda, iPhone 8 ve daha yeni modeller için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunulacak. Özellikler değiştirilebilir. Bazı özellikler her bölgede veya dilde ya da her aygıtta kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen apple.com/tr/ios/health sayfasını ziyaret edin. Yeni Farkındalık uygulaması ve uyku sırasında solunum hızı ölçümü, iOS 15 yüklü iPhone 6s veya daha yeni bir iPhone modeliyle eşleştirilmiş Apple Watch Series 3 veya daha yeni Apple Watch modelleri için bu sonbaharda watchOS ile birlikte ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak.