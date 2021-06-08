Apple, güvenli paylaşım ve yeni bilgiler sağlayan özelliklerle kişisel sağlıkta çıtayı yükseltiyor

“Sağlığın önemini vurgulayan bir yıl yaşadık ve biz de kullanıcılarımızın sağlıkları konusunda daha aktif bir rol oynamasına yardımcı oluyoruz. Kullanıcıların sağlık eğilimlerinin zaman içindeki değişimini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için en kapsamlı bilgileri sunan güçlü özellikler ekledik.” diyen Apple COO’su Jeff Williams, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada birçok kişinin sağlığını takip ettiği birileri var ve kullanıcılara sağlık yolculuklarında güvenilir bir yol arkadaşına sahip olabilmeleri için gizliliği koruyan, güvenli bir yol sunmak istiyoruz. Bu çığır açıcı araçları doğrudan kullanıcılara sunmaktan heyecan duyuyoruz.”

Sağlık Paylaşımı

Kullanıcılar iOS 15 ile birlikte sağlık verilerini güvenli bir şekilde sevdikleri biriyle paylaşmayı seçebiliyor. Böylece önemli uyarıları ve zaman içindeki değişimleri takip ederek daha anlamlı konuşmalar yapabiliyor ve birbirlerine uzaktan bile destek olabiliyorlar.

Sağlık uygulamasındaki yeni Paylaşma sekmesi kullanıcıların verilerini bir yakınlarıyla veya sağlık sorumlusuyla gizliliklerini koruyarak paylaşmasına olanak veriyor. Aktivite veya kalp sağlığı verilerini bir aile üyesiyle paylaşan yaşlı ebeveynden doğurgan olduğu zaman aralığı bilgilerini paylaşan bir partnere veya mobilite verilerini fizyoterapistiyle paylaşan Parkinson’lu kişilere kadar tüm kullanıcılar hangi verileri kiminle paylaştıkları konusunda tam kontrole sahip oluyor. Bu verileri alan kişi içinse paylaşılan veriler önemli bilgiler ve vurgulanan eğilimlerle sunuluyor.