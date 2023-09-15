Apple iPhone 15, USB-C ile yeniden doğuyor

Dünya çapında merakla beklenen Dynamic Island özelliğiyle, iPhone ekranında yeni bir döneme merhaba diyoruz. Bu sayede ekranın kesikli bölgesini interaktif ve çekici bir şekilde kullanmak mümkün olacak. Fakat uzun zamandır konuşulan bir diğer yenilik de yüreklere su serpti. Apple, teknolojik dansına USB-C portuyla devam ediyor. AB’nin standartlaşma yasalarının bu değişiklikte parmağı olduğu söyleniyor. Demek ki bazen kural koyucular da doğruyu gösterebiliyor.

Yeni cihazlar göz alıcı bir ekranla da dikkat çekiyor. iPhone 15, 6,1 inç ve 6,7 inç boyutlarıyla göz kamaştırıyor. Peki fotoğrafçılık? 48 megapiksel ana kamera, adeta sanat eserleri yaratmanız için hazır. Piksel birleştirme teknolojisiyle de sanatsal dokunuşlarınıza yardımcı oluyor.

Performans konusunda da önemli iyileştirmeler var. A16 bionik çiple gelen iPhone 15, Ultra Wideband özelliğiyle, kayıp eşyaları daha kolay bulmayı sağlıyor. Oyun severler, bu haber size: Apple’ın A17 Pro çipi, oyun deneyiminizi bambaşka bir boyuta taşıyacak. Konsol kalitesindeki oyunlar artık cebinizde.

Ve renkler… Baharın tüm renkleri iPhone 15 ile geliyor: sarı, yeşil, mavi, siyah ve tabii ki, pembe!

iPhone 15 ve yeni Apple Watch Serileri 22 Eylül’de Hepsiburada’da ön siparişe açılıyor. Ön sipariş için şu sayfalar ziyaret edilebilir:

iPhone 15: https://www.hepsiburada.com/staticpage/1069259783039079

iPhone 15 Pro: https://www.hepsiburada.com/staticpage/91147150135126