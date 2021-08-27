Ayaydın-Miroglio Grubu, çok kanallı ödeme çözümü için Nebim V3 POS Paylink’i tercih etti

Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü şirketi Paynet, çok kanallı ödeme çözümü Nebim V3 POS Paylink’i, Ipekyol, Twist ve Machka markalarının hizmetine sundu.

İş birliği kapsamında markaların müşterileri, Nebim V3 POS Paylink’in sunduğu

temassız, taksitli ve güvenli ödeme deneyimini yaşayacak.

Nebim V3 POS Paylink, işletmelerin iş süreçlerini ve müşteri memnuniyetini iyileştirirken, satış hacmini ve müşteri sadakatini artırıyor.

Ödeme çözümleri sektöründe, nakit akışının dijitalleştirilmesi alanında lider bir finansal teknoloji şirketi olan Paynet, sektörün geleceğini şekillendirecek iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Hazır giyim sektörünün seçkin markalarından Ipekyol, Twist ve Machka’da Paynet’in yenilikçi ödeme çözümü ‘Nebim V3 POS Paylink’i tercih etti. Çözüm, Ipekyol, Twist ve Machka mağazalarında eş zamanlı olarak uygulamaya başlanacak. Böylece bu mağazalardan alışveriş yapan binlerce müşteri, temassız, taksitli ve güvenli ödeme deneyimini yaşayacak.

Kuyruk beklemeye son!

Paynet’in, köklü yazılım üreticisi Nebim Yazılım ile hayata geçirdiği Nebim V3 POS Paylink ile mağaza içerisinde herhangi bir yerde, kasada, reyonda veya kabinde müşterinin hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmesi sağlanıyor. Kasada tüketicinin kuyruk beklemesine gerek kalmadan ödeme yapmasını sağlayan bu yenilikçi çözüm, tüm banka kartlarına taksit imkânı sunuyor, üstelik temassız ödemelerde limit kavramını ortadan kaldırıyor.

Tüketiciler, Nebim V3 POS Paylink kullanan işletmelerde kredi kartları yanlarında olmasa bile mobil cihazlarıyla ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Maximum Mobil, BKM Express ve BonusFlaş gibi cüzdan uygulamaları veya kredi kartlarıyla alışveriş yapabiliyor. Türkiye’de bir ilk olarak yine mağaza içerisinde ödeme yapılırken, PaynetPass veya Masterpass gibi kart saklama altyapılarında kayıtlı kartlar kullanılabiliyor.

Nebim V3 POS Paylink, işletmelerin iş süreçlerini iyileştirerek verimliliği yükseltiyor, satış hacminin yükselmesinde önemli bir rol alıyor. Ayrıca müşteriye özel kişiselleştirilmiş kampanyalar kurgulanmasını sağlayarak hem müşteri memnuniyetini hem de sadakatini artırıyor.

Farklı satış kanallarında aynı ödeme deneyimi

Paynet CEO’su Serkan Çelik, Nebim V3 POS Paylink’in perakendecilere mağaza, e-ticaret ve markaya özel mobil uygulaması gibi farklı satış kanallarında, aynı ödeme deneyimini yaşatma imkânı verdiğini vurgulayarak, “Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte AVM ve mağazalar yeniden hareketlendi. Tam da bu dönemde kasadaki yoğunluğu ortadan kaldıran, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artıran, mobil ödeme yöntemlerini kullanarak çeşitli avantajlar sağlayan bu çözümün, perakendeciler tarafında yoğun bir taleple karşılanacağını düşünüyoruz. Bu yolculuğumuzu, Türkiye’nin önde gelen hazır giyim gruplarından Ayaydın-Miroglio Grubu markalarıyla başlatmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu; “Türkiye’de on binlerce mağaza Nebim’in perakende satış yazılımını kullanıyor. Görüyoruz ki mağazalara giren müşteriler pandeminin de etkisiyle hem temassız ödeme yapmak hem de kullandıkları banka uygulamaları vasıtasıyla ödeme yapmak istiyorlar. Biz de bu kapsamda Nebim V3 POS yazılımımızı Paynet’in ödeme sistemiyle entegre ederek müşterilerimizin kullanımına sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Merkezi operasyonlarında ERP yazılımı olarak, mağazalarında da hem kasa hem de arka ofis çözümü olarak Nebim V3’ü kullanan Ayaydın-Miroglio Grubu’nda bu entegrasyonu kullanıma almış olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.