Başarılı bir girişimin yolu duygulara dokunmaktan geçiyor

2015 yılından bu yana kadınların özel günlerini takip etmek için kullandıkları dijital asistan uygulaması Pepapp, önceki günlerde aldığı yatırımlarla gücünü bir kez daha ispat etmişti. Bu yatırımların ve bugün 3 milyon kadın kullanıcısının olmasının arkasında yatan başarıyı girişimin kurucu ortaklarından Emrah Yiğit anlatırken, girişimcilere temel bazı tüyolar verdi: “Hangi girişimi kurarsanız kurun, içine ‘duygu’ katın”.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin ilk online yatırım anlaşmasını duyuran Pepapp, 2015 yılından bugüne kadınların adet günlerini kolayca takip etmelerini sağlamakla kalmıyor, onlara hayatlarının tüm günleri için, regl dönemi dahil zorlu günlerinde destek oluyor. Uygulamanın ücretli sürümünde yaklaşık 6 bin kullanıcısı bulunan Pepapp’ın şu an 3 milyon indirme ile 800 bin aktif kullanıcısı var. Emrah Yiğit, Berke Uygun ve Tolga Araboğlu tarafından 5 yıl önce kurulan girişim, bugün aldığı yatırımlarla dünya pazarında hizmet veriyor.

Girişimcilikteki önemli modellerden biri olan AARRR modelinden yola çıkarak açıklamalar yapan Pepapp’ın Kurucu Ortaklarından Emrah Yiğit, Pepapp’ı başarıya ulaştırırken hangi konuya vurgu yaptıklarını girişimcilerle paylaştı.

“Fonksiyonel fayda kadar duygusal faydaya da yatırım yapıyor musunuz?”

AARRR, Dave McClure tarafından geliştirilen bir model olup, temel katmanları “acquisition”, “activation”, “retention”, “referral” ve “revenue”dan oluşuyor. Her kademesinde temel bazı soruları sorarak büyümeyi hedefliyor. Acquisition’da (kazanç) “Potansiyel kullanıcıları uygulamanıza / hizmetinize nasıl çekeceksiniz?, activation’da (harekete geçme) “Gelen ziyaretçileri nasıl aktif edeceksiniz?”, retention’da (koruma) “Kullanıcıları düzenli olarak içeride nasıl tutacaksınız?, referral’da (referans) “Kullanıcılardan nasıl yeni kullanıcılar elde edeceksiniz?” ve son olarak revenue’da (gelir) “Kullanıcılarınızdan nasıl gelir elde edeceksiniz?” sorularına yanıt aranarak büyüme hedefleniyor.

Yiğit “Her katmanda sorulması gereken temel soruları girişimcilik ekosistemindeki herkes biliyor. Biz burada ilk 4 adımı tamamlasanız da eğer duygusal bir fayda sağlayamıyorsanız ve samimiyet kuramıyorsanız, başarının çok sürdürülebilir olmadığını vurguluyoruz. Her marka, influencer mevcut kullanıcısını, takipçisini elinde tutmak için duygusal bağ kurmaya çalışıyor. Biz bu modele ek olarak girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için şu soruyu da eklemelerini öneriyoruz: Ne kadar samimiyiz?” açıklaması ile her girişimin sunduğu fonksiyonel fayda kadar duygusal faydaya da odaklanması gerektiğini vurguluyor.

“AARRR Modeli’ne yeni soru: Kullanıcınızın motivasyonu sizin için ne kadar önemli?”

Sektördeki geçmiş deneyimlerinde, sağlık odaklı dijital ajans kurucusu olarak kadınların regl dönemlerine dair soruları yakından takip etme fırsatı bulan Emrah Yiğit, “Temelde kadınların çoğunun özellikle regl dönemleri, regl öncesi PMS dönemleri ve hamilelik süreçleri ile ilgili bilgi eksiklikleri olduğunu fark ettik. Bugün Google’da bir arama yaptığınızda hala bazı temel sorularla karşılaşıyorsunuz. Regl olmak bazı bölgeler başta olmak üzere hala bir tabu. Biz kadınların soru ve sorunlarıyla karşılaştığımızda temel sağlık sorunları dışında ve bir o kadar da, duygusal problemlerine de yanıt aradıklarını gördük. Bu sebeple girişimi büyütürken; temel bilgi ve faydaya ‘duyguları’ ekledik. Uygulamanın çıkış noktası adet takvimi, bu döngü etrafındaki faydalı bilgi ve kaynakları sunmakken, en temeline motivasyon, sevgi ve saygı tohumları serptik” açıklaması ile süreci örnekledi.

“İyi bir girişim, duygusal faydaya sağlanan yatırımla başarıya ulaşıyor”

“Pepapp, bugün bir karakteri olan penguen PepQueen ile kadınlarla konuşuyor, onlara içinde bulundukları güne, döneme özel kişiselleşmiş mesajlar, bildirimler gönderiyor. Büyük veri çağında, kullanıcıyla iletişim kurmanın ve duygusal bağ yaratmanın önemini herkes biliyor. Ancak siz bir kullanıcınıza ona özel mesaj göndermeden, onunla ne kadar samimisiniz sorusunu kendinize sormalısınız” diyen Yiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün işlerde sektör fark etmeksizin, samimiyeti tohum olarak görmeniz çok önemli. Biz kurduğumuz girişimde de önce fayda sağlayan teknik alt yapıyı kurduk, sonra duygusal faydaya yatırım yaptık. AARRR modelinde “Referral” kademesinde başarıya ulaşmış olsanız dahi, eğer duygusal bir fayda sağlayamıyorsanız, içinde bulunduğumuz ‘yeni nesil pazarlama’ çağında terk edilmeye mahkumsunuz”.