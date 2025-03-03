Binance CEO’su Richard Teng’den ABD’nin Kripto Varlık Rezervi Oluşturma Kararıyla İlgili Açıklama

Teng, ABD’nin kripto varlıklara yönelik stratejisinin netleşmesinin yatırımcı güvenini artırdığına dikkat çekti.

Teng, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“ABD’nin stratejik bir kripto varlık rezervi oluşturulması yönündeki adımı, kripto varlıkların benimsenmesinde yeni bir dalga başlatma potansiyeline sahip ve bu gelişme, diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik edebilir. Rezervin sadece Bitcoin ile sınırlı kalmayıp, birden fazla kripto para birimini içerecek olması da ileriye dönük bir yaklaşıma işaret ediyor. Bu durum, kripto varlık piyasasının olgunlaştığını ve çeşitlendiğini kanıtlar nitelikte. Potansiyel yasal düzenlemeler ve kilit pazarlardaki netlik arayışları da yatırımcı güvenini artırıyor. Bu gelişmeler, kripto varlık piyasasına olan ilgiyi yükseltirken, sektördeki belirsizliklerin azalmasına da katkı sağlıyor. Binance olarak, gelişmeleri yakından takip ediyor ve yakın gelecekte neler olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Kripto varlık piyasasının geleceğinin, bu tür stratejik adımlar ve yasal düzenlemelerle şekilleneceğini öngörüyoruz.”