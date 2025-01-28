Binance TR’nin Komisyonsuz TL Transferinde Banka Sayısı N Kolay’la 8’e Çıktı

Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay kullanıcıları, N Kolay Mobil uygulaması üzerinden Türk Lirası yatırma işlemlerini 7/24 ücretsiz ve hızlı bir şekilde yapma imkanına sahip olacak. Bu yenilik, Binance TR’nin kullanıcı odaklı yaklaşımı ve sektörde en iyi deneyimi sunma hedefi doğrultusunda geliştirdiği yerel çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.

N Kolay entegrasyonu sayesinde Binance TR, kullanıcılarına alternatif itibari para transferi seçenekleri sunarak hizmetlerini daha da çeşitlendiriyor. Böylece kullanıcılarına daha avantajlı ve erişilebilir işlem olanakları sağlamayı hedefleyen Binance TR, devlet bankaları ve Türkiye’nin en büyük bankalarını kapsayan güvenilir bir altyapı ve işbirlikleri ile komisyonsuz para yatırma banka kanalı entegrasyonlarını 8’e çıkardı.



Küresel Ölçekte Yerel Bir Platform

2020 yılında yalnızca Türk kullanıcılara hizmet vermek maksadıyla kurulan Binance TR, yerel bir platform olmasına karşın, yenilikçi çözümleri ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla küresel çapta da dikkat çeken başarılara imza atıyor.

Kripto varlık sektörünün hızla büyüdüğü bu dönemde, CoinMarketCap adlı dünyanın en sık başvurulan fiyat takip platformunda da küresel kripto varlık platformları sıralamasında 14. sırada yer alan Binance TR, Türk kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği araçlar ve sunduğu yerel çözümlerle sektörde öncü konumunu korumaya devam ediyor.

Binance TR CEO’su Mücahit Dönmez, Binance TR’nin başarısının temelinde kullanıcı odaklı yaklaşımın yer aldığını belirtti. Dönmez, “Piyasalar, küresel kripto ekosisteminde artan benimseme ve genişleyen kullanım alanlarıyla ivme kazanmayı sürdürürken, Türkiye de kripto varlıklar için önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Binance TR olarak, kullanıcılarımıza güvenli, yenilikçi ve avantajlı çözümler sunarak Türk kripto ekosisteminin büyümesine liderlik etmeye devam ediyoruz,” dedi.