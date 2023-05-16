Bluetooth kulaklık pazarında dikkat çeken QCY T13 ANC, Hepsiburada’da satışta

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, teknoloji fırsatları sunmaya devam ediyor. Teknoloji ürünlerinin vazgeçilmezi kablosuz kulaklıklar, Hepsiburada’da teknoloji meraklılarıyla buluşuyor. Hem ülkemizde hem de global pazarda en çok dikkat çeken markalardan biri olan QCY, Hepsiburada’da ne çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

QCY T13 ANC, iki adet kablosuz kulaklık ve bu cihazları şarj eden şarj ve taşıma kutusuyla klasik bir şekilde satışa sunuluyor. Kulaklıkların her biri, 10 mm boyutunda dinamik sürücülere sahip bulunuyor. Ayrıca cihazda 4 adet mikrofon var. Mikrofonlar ses yükseltme haricinde günümüzde en çok ihtiyaç duyulan özelliklerden biri olan gürültü azaltmayı da sağlıyor. Kulaklıkta ENC gürültü azaltma, ANC, mikrofon yükseltme ve yankı iptali gibi birçok işlevsel özellik mevcut.

ANC özelliği devre dışıyken kutudan çıkarıldığında 7 saate varan pil ömrü sunan cihaz, ANC açıkken 5.5 saate kadar müzik ve 4.5 saate kadar çağrı kullanımına olanak sağlıyor. Şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar ANC kapalı ve 25 saate kadar ANC açık kullanım süresine ulaştırıyor. Dolayısıyla ortalama bir kullanıcının en az bir hafta şarj etmeyi düşünmesine gerek kalmıyor.

Teknoloji meraklıları birbirinden işlevsel özellikleri bulunan QCY T13 ANC kulaklığa Hepsiburada’dan bir tıkla ulaşılabiliyor: https://www.hepsiburada.com/qcy-t13-bluetooth-5-1-kulakici-kulaklik-p-HBCV00000Z5TNJ