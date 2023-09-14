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Çalışanların Dörtte Biri, Yapay Zeka Araçlarını Kullanırsa ‘Tembel’ Olarak Görülmekten Korkuyor

Yapay zeka (AI) araçları, çalışanların iş akışlarının birçok unsurunda, yazma, kodlama, düzenleme ve beyin fırtınası yapma gibi konularda yardımcı olabilir. Ancak, bir araştırmaya göre, birçok çalışan, bu araçları kullanmanın iş ahlakları hakkında ne söyleyeceği konusundaki endişeler nedeniyle AI'dan kaçınıyor. Asana'nın "İşte AI'nin Durumu" raporunda, ABD ve İngiltere'deki orta ve üst düzey yöneticilerin ve yöneticilerin yapay zeka hakkındaki düşünceleri araştırıldı.

Erdal Kaplanseren fotoğrafı Erdal Kaplanseren Twitter'da takip edin Bir e-posta göndermek 14 Eylül 2023
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Endişelere rağmen, çalışanların çoğu yapay zekanın iş yerindeki potansiyeline oldukça iyimser.

Ankete katılanların %26’sı, AI kullanırlarsa tembel olarak görüleceklerinden endişe ediyor. Ayrıca, çalışanların beşte biri teknolojiyi kullanmanın onları sahtekar gibi hissettireceğini itiraf ediyor. Dahası, katılımcıların %92’si AI’nin etik dışı bir şekilde kullanılmasından endişe duyuyor. Bu bulgular, neyin izin verildiğini ve teşvik edildiğini tanımlayan net AI politikalarının ihtiyacını gösteriyor.

Ankete katılanların sadece %30’u, şirketlerinin iş yerinde AI kullanımı hakkında politika veya rehberlik oluşturduğunu belirtti. İngiltere’deki bilgi işçileri için bu oran %20’de kaldı. Asana CIO’su Saket Srivastava, “Çalışanlar, bu AI değişimini tek başlarına yönlendiremezler. AI’nin işlevlerindeki rolünü anlamak için net rehberlere, özel eğitime ve AI yeteneklerini tam olarak kullanabilmek için erişilebilir teknolojilere ihtiyaçları var.” dedi.

Endişelere rağmen, çalışanların çoğu yapay zekanın iş yerindeki potansiyeline oldukça iyimser. Katılımcıların %52’si, AI’nin şirketlerinin hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Erdal Kaplanseren fotoğrafı Erdal Kaplanseren Twitter'da takip edin Bir e-posta göndermek 14 Eylül 2023
1 dakika okuma süresi