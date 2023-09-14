Çalışanların Dörtte Biri, Yapay Zeka Araçlarını Kullanırsa ‘Tembel’ Olarak Görülmekten Korkuyor

Ankete katılanların %26’sı, AI kullanırlarsa tembel olarak görüleceklerinden endişe ediyor. Ayrıca, çalışanların beşte biri teknolojiyi kullanmanın onları sahtekar gibi hissettireceğini itiraf ediyor. Dahası, katılımcıların %92’si AI’nin etik dışı bir şekilde kullanılmasından endişe duyuyor. Bu bulgular, neyin izin verildiğini ve teşvik edildiğini tanımlayan net AI politikalarının ihtiyacını gösteriyor.

Ankete katılanların sadece %30’u, şirketlerinin iş yerinde AI kullanımı hakkında politika veya rehberlik oluşturduğunu belirtti. İngiltere’deki bilgi işçileri için bu oran %20’de kaldı. Asana CIO’su Saket Srivastava, “Çalışanlar, bu AI değişimini tek başlarına yönlendiremezler. AI’nin işlevlerindeki rolünü anlamak için net rehberlere, özel eğitime ve AI yeteneklerini tam olarak kullanabilmek için erişilebilir teknolojilere ihtiyaçları var.” dedi.

Endişelere rağmen, çalışanların çoğu yapay zekanın iş yerindeki potansiyeline oldukça iyimser. Katılımcıların %52’si, AI’nin şirketlerinin hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmasına yardımcı olacağına inanıyor.