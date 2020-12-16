Casper’ın yeni laptopu Nirvana X500 piyasaya çıktı!

En yeni teknolojiyi kullanıcılarıyla buluşturan Casper, yeni laptopu Nirvana X500’ü tanıttı. Maksimum üretkenlik ve performans için yeni tasarlanan 1.59 kg hafifliğindeki X500, eşsiz bir mobilite deneyimi sunmak için geliştirildi.

Casper Nirvana X500, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, günümüz trendlerini takip eden ince çerçeve ve tasarımı, ultra hafifliği, inceliği, 15.6” ve 180 derece açılabilen ekranı ile iş hayatında daha üretken olmak için tasarlandı. Profesyonel performans arayanlar için daha yüksek hız, kolaylık ve verim için geliştirilen X500 uzun pil ömrü ile de dikkat çekiyor.

Yüksek mobilite deneyimi ve şıklık

Kurumsal çözümlerin ve uzaktan çalışma sistemine uyumun öneminin devam ettiği günümüzde Casper Nirvana X500, 1.59 kg hafifliği ve 19.7 mm inceliği ile mobiliteyi iş dünyasına sunuyor. Metalik tasarımı ve uzay grisi rengi ile şıklığı her ortamda yanınızda taşıyabileceksiniz.

Nirvana X500’ün yüzeyleri, özel alaşımlar içeren alüminyum materyallerinden üretilmiştir. Bu özel alaşımın getirdiği ultra sağlamlık, tüm darbelere karşı yüksek dayanıklılık ve daha uzun ömür sağlıyor. Alüminyum üzerine geçilen özel yüzey de daha şık bir görünüm sunuyor.

Daha performanslı, daha hızlı

Gündelik iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım için en yeni 10.nesil IceLake-U işlemcilerin kullanıldığı Casper Nirvana X500, Core i3, Core i5 veya 3.9 GHz hızındaki Core i7 işlemci seçenekleri ile kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor. Eski nesil işlemcilere göre %20 daha fazla performans imkânı ile teknolojik verimlilikte kurumsal çözümler sağlıyor.

İş dünyasına maksimum üretkenlik, minimum zaman kaybı sunmak adına Nirvana X500’de dünyanın en hızlı depolama bileşeni M.2 / NVMe modellerini kullanabilir. Dilerseniz SATA SSD veya hard disk opsiyonlarını da değerlendirebileceğiniz X500’te toplam 2 depolama portu bulunuyor.

Üretkenliğinizi artırın

Yüksek çözünürlük ve canlı renkler ile en uygun çalışma şartlarını oluşturabileceğiniz Nirvana X500 ile üretkenliğinizi ve iş kalitenizi artırabileceksiniz. Nirvana X500, siz uzun mesai saatleri boyunca yoğun şekilde çalışırken size en canlı renkleri sunarken, 15.6” boyutundaki FULL HD Anti-Glare ekranı ile gözlerinizin yorulmasına engel olacak.

Özel alüminyum menteşe yapısı sayesinde 180 derece açılabilen bir ekranla ergonomik kullanım sunan Nirvana X500, 10 saate varan pil ömrü ile de her yere işinizi taşımanızı kolaylaştırıyor.

Kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan aynı hızda ve verimde çalışabilmek için Intel’in 9462AC kablosuz bağlantı modülünü kullanan Nirvana X500, maksimum 433Mpbs hızı ve geniş kapsama alanı ile her an her yerde çalışma deneyimi sağlıyor.

Yüksek grafik performansı

Casper Nirvana X500’de kullanılan Intel’in Icelake platformuna özel geliştirdiği G1 ve G7 ekran kartları artık çok daha yüksek performans sunuyor. Intel G1 ekran kartı ortalama bir 2GB’lık harici ekran kartına göre yaklaşık 12%, G7 ise yaklaşık 78% daha yüksek performans sağlıyor. Intel Core i3 ve i5 modellerinde G1, Core i7 modellerinde Iris Plus G7 modeli kullanılmaktadır.

Casper Nirvana Teknik Özellikleri:

İşlemci: MAX 10. Nesil Intel® Core™ i7 1065G7

Ekran: 15.6” FHD LED Ekran

Ekran Kartı: Intel® G1 (İ3&İ5) & Iris Plus (i7) Graphics

Depolama: 2 TB’a kadar depolama alanı

Batarya: 3 cell 36Whr kapasite

Ağırlık: 1.59 kg

Boyut: 324.9* 219.5* 19.7 mm

Tasarım: Metalik Uzay Grisi