ChatGPT artık görebilir, duyabiliyor

Ses ve görüntü özellikleri sayesinde ChatGPT’yi daha interaktif biçimde kullanmak mümkün olacak. Örneğin seyahat ederken bir tarihi yapı veya eserin fotoğrafını çekip onun hakkında canlı bir sohbet başlatmak mümkün hale gelecek. Veya evde akşam yemeği için fikir danışmak için buzdolabı ve kilerin fotoğraflarını çekip sunmak yeterli olacak. Ayrıca ChatGPT ile sesli olarak etkileşimde bulunmak da pek çok cazip faydayı ortaya çıkaracak. Çocuk için bir masal istemek veya yemek masasında bir teknik tartışma hakkında fikir almak mümkün hale gelecek.

Bu yeni özellikler, iOS ve Android üzerinden ses özelliğiyle, tüm platformlarda ise görüntü özelliğiyle kullanılabilecek ve iki hafta içinde ChatGPT Plus ve Enterprise kullanıcılarına sunulacak. OpenAI, bu yetenekleri belirli kullanım durumları ve ortaklıklar kapsamında sınırlayarak güvenliği sağlamayı planlıyor.

Bu yeni yetenekler, ChatGPT’nin kullanıcılarına daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmasını sağlayacak. Mesela kullanıcılar, ChatGPT’ye göstermek üzere bir veya birden fazla görüntü gönderebilecek.

Bu özellikler, ChatGPT’nin görüntüler, belgeler ve sesli yanıtlar üzerinden daha fazla içgörü kazanmasına olanak tanıyacak ve kullanıcıların günlük yaşamlarında daha faydalı olacak. Gelişmiş modellerin getirdiği riskleri minimize etmek ve kullanıcılara daha güçlü sistemlere hazırlık yapma olanağı tanımak adına, OpenAI bu yeni özellikleri kademeli olarak sunmayı planlıyor. OpenAI, ChatGPT’nin görüntü analizi ve sesli yanıt özellikleri ile gerçek dünya kullanımı ve geri bildirimlere dayanarak güvenlik önlemlerini daha da iyileştirmeyi de amaçlıyor.