ChatGPT Plus’ın yeni beta sürümünde dosya yükleme ve analizi geliyor

ChatGPT Plus üyeleri ayrıca Bing ile Gözat gibi modları manuel olarak değiştirmeden kullanabilir ve sohbet botunun bunları ne zaman kullanacağına karar vermesine izin verebilir.

OpenAI şu anda ChatGPT Plus üyeleri için yeni beta özelliklerini kullanıma sunuyor. Aboneler, güncellemenin dosya yükleme ve bunlarla çalışma becerisinin yanı sıra çok modlu desteği de içerdiğini bildirdi. Temel olarak, kullanıcılar GPT-4 açılır menüsünden Bing ile Gözat gibi modları seçmek zorunda kalmayacaklar – bunun yerine bağlama göre ne istediklerini tahmin edecekler.

Yeni özellikler, ChatGPT Enterprise planı tarafından sunulan ofis özelliklerinin bir kısmını bağımsız bireysel sohbet robotu aboneliğine getiriyor. Kendi Plus planımda çok modlu güncellemeye sahip değilim, ancak beklendiği gibi çalıştığı görülen Gelişmiş Veri Analizi özelliğini test edebildim. Dosya ChatGPT’ye gönderildikten sonra, üzerinde çalışmaya hazır hale gelmeden önce dosyayı sindirmesi birkaç dakika sürüyor ve ardından sohbet robotu verileri özetlemek, soruları yanıtlamak veya istemlere göre veri görselleştirmeleri oluşturmak gibi şeyler yapabiliyor.

Sohbet robotu yalnızca metin dosyalarıyla sınırlı değil. Threads’te bir kullanıcı, bir kapibara görüntüsü yüklediği ve ChatGPT’den DALL-E 3 aracılığıyla buna dayalı Pixar tarzı bir görüntü oluşturmasını istediği bir konuşmanın ekran görüntülerini yayınladı. Daha sonra ilk görüntünün konseptini yineleyerek başka bir görüntü yüklediler – bu sefer kıpır kıpır bir kaykay – ve bu görüntüyü eklemesini istediler. Bazı nedenlerden dolayı, üzerine bir de şapka mı koydu?