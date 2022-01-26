Chomar’a SKD AWARDS’ta Siber Güvenlik Ürünlerinin Oscar’ı

2013 yılından bu yana her yıl dünyaca ünlü bağımsız test ve belgelendirme laboratuvarı SKD Labs tarafından düzenlenen “SKD AWARDS” ödülleri, sektör tarafından “Siber Güvenlik Ürünlerinin Oscar’ı” olarak görülmekte ve siber güvenlik ürünlerinin seviyesinin ölçülmesinde önemli göstergelerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin ilk ve tek %100 yerli teknoloji ile geliştirilen uç nokta koruma yazılımı olan CHOMAR; bireysel ve kurumsal uç nokta koruma kategorilerinde “SKD AWARDS 2021 PRODUCT EXCELLENCE” ödüllerine layık görülmüştür.

“Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.”

Şirket CEO’su S. Bilgehan Üstündağ “Ülkemiz için yine bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz, %100 yerli teknoloji ile Türkiye’de geliştirmiş olduğumuz CHOMAR siber güvenlik ürünleri ile ülkemizi uluslararası arenada başarı ile temsil etmeye devam ediyoruz. Bireysel ve Kurumsal Uç Nokta Koruma kategorilerinde SKD AWARDS ürün mükemmeliyet ödülünü 2 yıl üst üste alan Türkiye’de ilk ve tek, globalde ise sayılı şirketler arasındayız. Geliştirmiş olduğumuz siber güvenlik ürünlerinin kalitesini global olarak pekiştirmeye devam ederken, yüksek teknolojili siber güvenlik ürünleri ile dijital dünyada güvende kalmanızı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca müşterilerimize en iyi uç nokta koruma ürünlerini sunma taahhüdümüzü sürdürürken, koleksiyonumuza yeni ödülleri de eklemekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Pekin’de düzenlenecek ödül töreni hakkında bilgi veren Üstündağ. “2020 yılında ödül töreni küresel salgın nedeni ile iptal edilmişti. Bu yıl SKD AWARDS” ödül töreninin 2022’nin ilk çeyreğinde Çin’in başkenti Pekin’de yapılması planlanıyor. Herhangi bir uçuş kısıtlaması olmaması durumunda Siber güvenlik uzmanları, siber güvenlik şirketlerinin temsilcileri, endüstrinin önde gelen şirketlerinin temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile ödül töreni için bir araya geleceğiz.” dedi.

Ödül töreni ile ilgili basına açıklama yapan SKD AWARDS organizatörü SKD Lab CEO’su Jesse Song, SKD AWARDS’ın tüm sektör için siber güvenlik ürünleri ve çözümlerini tercih etmede, teknolojik yeniliği teşvik etmeyi, siber güvenlik ürünlerinin kalitesini iyileştirmeyi, ürün güvenlik yeteneklerini geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Çin Mühendislik Akademisi’nden Akademisyen Ni Guangnan ise, bilimsel, nesnel, titiz ve adil testlerle elde edilen ödüllerin çok değerli olduğunu ve endüstriyel gelişmeyi ve teknolojik ilerlemeyi teşvik etmeye elverişli olduğunu söyleyerek SKD AWARDS ödüllerini desteklediğini belirtti. Akademisyen Ni Guangnan ayrıca SKD Labs’ın siber güvenliğin gelecekteki gelişiminde daha büyük bir rol oynayabileceğini düşündüğünü, kazanan ürünler ve şirketlerin gelecekteki gelişimlerinde teknolojik yeniliklerini artırmaya devam edeceklerini belirterek ödül alan şirketleri tebrik etti.