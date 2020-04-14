Ciddi ilişki arayanlar için Hawaya artık Türkiye’de!

Hayatımızın her döneminde yaşadıklarımızı paylaşabileceğimiz, geleceğimizi birlikte kurabileceğimiz, her güzel günde ve zorlukta yanımızda duracak, yolumuza çıkacak engelleri beraber aşacak doğru kişiyi ararız. Bizi anlayan partnerimiz ile uzun yıllar boyunca sürecek, güvenilir, düzenli, zengin, kalıcı ve ciddi bir ilişki peşinde koşarız. Dünyanın önde gelen online tanışma uygulamalarının sağlayıcısı Match Group, marka portföyüne bu yolda ilk adımları emin adımlarla atabileceğiniz Mısırlı online tanışma uygulaması Hawaya’yı ekledi.

Kanada, Almanya, Singapur, Kuveyt, Suudi Arabistan, Endonezya, Malezya’da da hizmet vermeye başlayan Hawaya, önceliğini Türkiye’ye çevirip, ideal partnerini arayan ve kalıcı bir birliktelik kurmaya niyeti olan kadın ve erkekleri bir araya getirerek, ciddi ilişki yolundaki ilk adımlarında onlara eşlik ediyor.

Arapçada “Sevgi” anlamına gelen “Hawa” kelimesinden esinlenen Hawaya; geleneklere ve kültürlere saygılı, güvenilir, değerleri ve inançları ön planda tutan yaklaşımıyla tanışmanın ötesinde ‘’hayat arkadaşını” bulmak isteyenlerin yanında olarak onları ciddi ilişkiye adım adım yaklaştırıyor! Karşılıklı beğeni ve eşleşmeden sonra devam eden süreçte Hawaya, dijital ortamda kurulan bağın gerçek bir ilişkiye dönüşmesini sağlayarak kullanıcıları evliliğe giden yolculukları süresince yalnız bırakmıyor.

Kendi benliğimize döndüğümüz, hayatımızı paylaşacağımız bir partnerin ve ciddi ilişkinin önemini daha da çok anladığımız sosyal mesafe döneminde Hawaya’nın dünya genelinde yapmış olduğu araştırmaya göre, Covid-19 virüsünün ortaya çıkışından bu yana, kullanıcılar uygulama içinde daha uzun zamanlar geçirerek, daha çok etkileşimde bulunuyorlar. Verilere göre uygulama içi geçirilen zaman önceye göre kadınlarda yüzde 25 erkeklerde yüzde 20 oranında yükselirken, eşleşme oranı da %40 artış gösteriyor. Uygulama içi mesajlaşma ise yüzde 40 artış göstermiş durumda.

Tinder®, Match®, Meetic®, OkCupid®, Hinge®, Pairs™, PlentyOfFish®, OurTime® gibi pek çok online tanışma uygulamasını bünyesinde bulunduran Match Group, uzmanlığını, ciddi ilişki arayan kişiler için dijital ortamda Hawaya ile sunuyor.

Hawaya CEO’su Sameh Saleh Match group ile yaptıkları ortaklık ve girişim ile ilgili olarak: ’Match Group ile ortaklığımızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu özel platformda amacımız; dünyanın dört bir yanındaki niyeti ciddi olan kadın ve erkekleri dijital bir ortamda bir araya getirerek yaşam boyu partnerlerini seçmelerinde yardımcı olmak ve ciddi ilişki yolunda onları desteklemek. Hawaya olarak kullanıcılarımızın bu özel yolculukları boyunca geleneklere, kültürlere ve değerlere kökten bağlı kalıyor ve onlara yüzde yüz güvenli bir ortam sunuyoruz. Hawaya Türkiye dışında, Almanya, Kanada, Singapur, Suudi Arabistan, Kuveyt, Endonezya, Malezya’da da uygulamaya geçiyor.’’

Hawaya ile ideal ilişki bulma yolunda farkı yaşayın!

Hawaya güçlü teknolojik alt yapısı ve kullandığı yapay zekâ ve denetleme kombinasyonu ile tüm üyeleri için ‘’Selfie Doğrulama’’ sistemi kullanarak kimlik doğrulaması yapıyor. Böylece sahte profil oluşturulmasına engel oluyor. Mahremiyete son derece önem veren Hawaya, ilk etapta profil fotoğrafını göstermek istemeyen kişiler için ‘’Bulanıklaştırma’’ seçeneği sunuyor. Bu seçenek ile profil fotoğrafı yalnızca bağlantı kurduğu kişilere gösteriliyor. Hawaya’da ayrıca, kullanıcıların kendilerini rahat ve güvenilir bir ortamda hissetmeleri için ‘Şahit” özelliği seçeneği de bulunuyor. Bu seçeneği etkin hale getiren kullanıcılar güvendikleri bir arkadaşlarını ya da bir aile üyesini sürece dâhil edebilir, onlardan geri bildirimler ve tavsiyeler alabilirler.

Hawaya sunduğu ‘’Özel mod’’ seçeneği ile eşleşmeyi bir sonraki adıma taşıyor. Bu özellik sayesinde eşleşen kişiler karşılıklı olarak bütün dikkatlerini birbirine veriyor ve başka kimseyle iletişime geçmiyorlar. Hawaya, sohbeti başlatma konusunda çekingenlik gösteren kişiler için de bir özellik sunuyor; profillerin eşleşmesinden sonra, kişilere ilk iletişimlerinde kolaylık ve rahatlık sağlamak adına ilgili çekici sohbet araçları ve kişiselleştirilmiş sohbet başlatma konuları sunuyor. Tüm kullanıcıların güvenliği konusunda Hawaya büyük hassasiyetle davranan Hawaya, pek çok yeni özelliği yakın zamanda uygulamaya ekleyecek.