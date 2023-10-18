Daha hafif ve daha güçlü: PS5 Slim, Kasım’da raflarda

Peki, bu yeni modelde neler var? 1TB SSD, çıkarılabilir disk sürücüsü ve daha pek çok özellik! Dahası, çıkarılabilir sürücü, Dijital Sürümü satın alıp daha sonra fikrinizi değiştirmeniz durumunda, 119 euro karşılığında modüler bir aksesuar olarak eklenebiliyor.

Oyuncuların gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek için, mühendislik ve tasarım ekiplerini, daha fazla seçenek ve esneklik sağlayan yeni bir form faktörü üzerinde çalıştıran Sony, iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor.

Parlak üst kısım ve mat yanlarla dört kapak paneli kullanılan yeni tasarım, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Yeni PS5 modeli, “şimdi satın al, sonra sürücü ekle” esnekliğiyle 450 dolarlık Dijital Sürüm ile daha yüksek bir başlangıç noktasına sahip. Ultra HD Blu-ray Disk sürücülü model ise 500 euro fiyat etiketini taşıyacak.

Kasım ayında ABD’de raflara çıkacak olan bu yeni model, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin de içinde bulunduğu pazarlarda satışa sunulacak. Mevcut PS5 modelinin üretiminin ise bir süre sonra durdurulacağı gelen bilgiler arasında.