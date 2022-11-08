Delivery Hero Tech Hub, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Heyetini ve Alman Basınını Ağırladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi temsilcileri ve 26 Alman basın mensubunun bulunduğu bir heyet, 7 Kasım’da Delivery Hero Tech Hub şirketini ziyaret etti. Bu ziyarette Delivery Hero Tech Hub yöneticileri, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticilerine ve Alman basın mensuplarına kapsamlı sunumlarla Tech Hub’ın organizasyon yapısı, projeleri ve hedefleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

Delivery Hero, ürün ve teknoloji ekiplerini Global Tech Hub stratejisi çerçevesinde merkezileştirerek, ilki Berlin’de kurulan teknoloji üslerinden birini resmi olarak Ocak 2022’de Türkiye’de faaliyete başlattı. Delivery Hero bünyesindeki platformlara hizmet vermek amacıyla Türkiye’de kurulan Delivery Hero Tech Hub, Delivery Hero’nun teknoloji üslerinin en büyüklerinden biri konumunda bulunuyor.

Delivery Hero Tech Hub’ın kurulması için atılan ilk adım ise 20 senelik Yemeksepeti platformunun, 40’tan fazla ülkede kullanılan Pandora platformuna geçişinin sağlanması oldu. Bu geçiş projesinin başarıyla tamamlanmasıyla beraber Delivery Hero Tech Hub globaldeki faaliyetlerine başlamış oldu.

Delivery Hero’nun Türkiye’de kurduğu Tech Hub, Delivery Hero’nun temel ürünleri arasında bulunan Qcommerce, FinTech ve AdTech gibi platform ve servisleri geliştiriyor.

Yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve ürünlerin inovasyonuna odaklanan Tech Hub, pek çok açıdan Delivery Hero için önemli bir küresel teknoloji merkezi haline gelmeye başladı. Delivery Hero, Türkiye ofisinin katkılarıyla sağlam teknolojik yeteneklerle yönlendirilen bir dijital ekosistem inşa etmeyi, yemek ve market dağıtım teslimat hizmetlerini tüm dünya çapında tüketicilere daha yakın hale getirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin yazılım ihracatını nitelikli iş gücü ile destekliyor.

300’den fazla Tech Hub çalışanı tarafından hayata geçirilen ürünler ve servisler, 50’den fazla ülkede değer yaratıyor ve Türkiye’nin yazılım ihracatına önemli katkılar sağlıyor.

Tech Hub çalışanları bu ürün ve servisleri geliştirirken birçok ülkeden meslektaşları ile bağ kurup çalışma fırsatı yakalıyor.Üstelik çalışanların uluslararası projelerde yer alma şansı yakalaması, kariyerlerini geliştirmeleri için de büyük bir fırsat anlamına geliyor. Ayrıca Tech Hub çalışanlarına sağladığı eğitimlerle onların yetkinliklerini arttırarak kariyer yolculuklarına destek oluyor. Bu haliyle Tech Hub teknoloji alanında ülkeye istihdam katkısı yapmakla kalmayıp, nitelikli iş gücüne Türkiye’de global standartlarda çalışma imkanı veriyor.

Delivery Hero’nun doğrudan yatırımıyla Türkiye’de kurulan Tech Hub, ayrıca çalışma modeli konusunda da önemli bir deneyimi hayata geçiriyor. Tüm çalışanların uzaktan çalışma modeliyle katılım sağlayabildiği Tech Hub’ın, yazılım alanında önemli bir örnek model oluşturması da hedefleniyor. Uzaktan çalışma imkanı sayesinde Türkiye’nin dört bir yanından yazılımcılar işe alınabiliyor.

Bu ziyaretin amacı hakkında Yemeksepeti Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü Senem Yavaş şunları söyledi: “T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara Türkiye’ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek verme görevini üstlenmiş tek resmi kuruluş olarak, Türkiye’deki yatırım ortamını tanıtma faaliyetleri kapsamında farklı ülkeler ve sektörlere yönelik Road Show’lar düzenlemektedir. Bu yıl ‘Türkiye’nin Hizmet İhracatı’ temasıyla 7-9 Kasım 2022 tarihinde Almanya’daki seçkin basın mensuplarının katılımı ile düzenlediği Road Show programında Delivery Hero olarak yer almaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Bu ziyaret ile 2015 yılında yaptığı yatırımla Yemeksepeti hisselerinin tamamını bünyesine katmış olan Delivery Hero’nun, yazılım sektörü ve hizmet ihracatı açısından ülkemizde gelecek dönem faaliyetlerine verdiği önemi ilgili heyet üyelerine sunma imkanına sahip olmuş olduk.”

Delivery Hero Tech Hub CPHO’su İlke Şentürk Öksüz ise ziyaretle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Çalışanlarımızın mutlu olması için, global uygulamalar geliştirirken herkesin çalışmak istediği bir şirket olmak için de gerekli şartları oluşturmaya gayret ediyoruz ve büyüyoruz. Bu merkezde herkesin çalışmak isteyeceği bir ortam ve imkanlar sunuyoruz. Tüm Tech Hub çalışanları global bir iş sürecinin parçasıdır. Türkiye’de yaptıkları iş 50’den fazla ülkede anlam kazanıyor ve değer yaratıyor. Aynı şekilde çalışanlarımız birçok ülkeden meslektaşlarıyla bağ kurup çalışma fırsatı yakalıyorlar. Diğer yandan çalışanlarımız, durmadan devam eden bir gelişimin de bir parçası oluyor. Verdiğimiz teknik ve İngilizce eğitimler sayesinde alanlarında en yetkin kişiler olmaları adına elimizden geleni yapıyoruz. Uluslararası projelerde çalışma elde ederek mühendislik noktasında gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Bu da sağladığımız önemli fırsatlar arasında. Ayrıca, Türkiye’deki genç yetenekleri Global Early Talent Programımız kapsamında Tech Hub bünyesinde yetiştirmek üzere bir program başlatıyoruz. Programa seçilen kişilerin, vereceğimiz eğitimlerle yetkinliklerini geliştirmelerini ve uluslararası çalışma deneyimi kazanmalarını hedeflemekteyiz. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin ve Alman basın mensuplarını bu ziyaret çerçevesinde ağırlamak, Tech Hub’ı anlatmak bizim için çok değerli bir fırsat oldu. Bu ilişkilerin önümüzdeki dönem önemli katkıları olacağına inanıyoruz.”