Dijital iletişim araçları için temel gördü kuralları

Erdal Kaplanseren | Teknolog Yayın Yönetmeni Dünya nüfusunun %70’i internetin sunduğu mesajlaşma, e-posta, sosyal medya ve online oyun gibi imkanları kullanıyor. Günümüzde iletişimin, sosyalleşmenin ve işin büyük oranda dijital ortama taşınmış olması, bazı etik ve davranış kurallarını da gerekli hale getiriyor. Dünya nüfusunun %70’i internetin sunduğu mesajlaşma, e-posta, sosyal medya ve online oyun gibi imkanları kullanıyor. Günümüzde iletişimin, sosyalleşmenin ve işin büyük oranda dijital ortama taşınmış olması, bazı etik ve davranış kurallarını da gerekli hale getiriyor. Tüm araç ve platformlar için nezaket ve dürüstlük bazı ortak altın kurallar bulunuyor. Bu kurallar, ahlaki olmalarının yanı sıra, kişisel itibar veya temsil edilen kurumun ve toplumsal sınıfın itibarını zeyeleyebiliyor veya bir takım yasal yaptırımlar doğurabiliyor.

Sosyal medyada başınız belaya girmesin

Çok sayıda fayda sunan sosyal medya, bir o kadar da sakınca barındırıyor. İnsanları tanımak, iletişim kurmak, haberdar olmak, hayata renk katmak ve bilgi almak için çok büyük nimetler sunan sosyal medyada daha iyi zaman geçirmek için öncelikle dil ve üsluba dikkat etmek önemli. Mahremiyete, yasalara, toplumsal değerlere ve yaşam tarzlarına saygı göstermeye dikkat edilmeli.

Gerçekliğinden emin olmadığınız haberleri paylaşmayın.

Linç kültürünün bir parçası olmamaya dikkat edin.

Aşırı paylaşım insanları sıkar, insanları kendinizden bıktırmayın.

Suçlayıcı veya töhmet altında bırakıcı imalardan kaçının.

Yüz yüzeyken söyleyemeyeceğiniz sözleri sarf etmekten kaçının.

Şiddet içeren ve rahatsız edici görüntü paylaşmayın.

Özel hayatınızı paylaşırken temkinli olun

Kendi aralarında yazışan insanların sohbetine dalmayın.

Troll’lerle ve kavgadan beslenenlerle zaman kaybetmeyin.

Israrcı olmaktan kaçının, tekrar tekrar takibe almak bir nevi tacizdir.

Kişisel konuşmaları ekran görüntüsü alarak ifşa etme suç teşkil edebilir, yapmayın.

İnsanların fotoğraflarını paylaşmadan önce onlardan izin alın.

İçerikleri paylaşırken kaynak belirtin ve atıfta bulunun.

En nefret edilen davranış: WhatsApp grubunda kişisel sohbet

2 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla WhatsApp, gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Özel amaçlı olduğu kadar iş için de kullandığımız bu uygulamayı kullanırken dikkat edilmesi gereken bir dizi görgü kuralı bulunuyor.

Gruplarda bire bir özel konuşma yapmak, en nefret edilen davranış, bunu yapmayın.

Zorunlu olmadıkça sesli mesaj göndermeyin, mecbursanız da 1-2 dakikayı geçmesin.

Çok samimi değilseniz ve aciliyeti yoksa gece geç saatte mesaj göndermeyin.

Hafta sonu veya mesai saati dışında iş mesajlarını mecbur kalmadıkça göndermeyin.

Whatsapp hatırlatma aracı değildir. E-posta gönderip ardından mesaj atmayın.

Kalabalık gruplarda konu dışı absürt paylaşımlardan kaçının.

İş amaçlı gruplarda özel hayatla ilgili konuşmalarda aşırıya kaçmayın.

Alaycı mı yoksa ciddi mi olduğu belli olmayan ifadelerden kaçının.

Mesajın tonunu belli etmek için emoji kullanmak iyidir ama aşırıya kaçmayın.

Size komik veya ilginç gelen her şeyi paylaşmayın.

E-posta kurallarına uymak işte kazandırır

Mesajlaşma uygulamaları ne kadar yaygın olsa da özellikle iş amaçlı iletişimde e-posta hâlâ çok iyi bir araç. İnsanlarla e-posta yazışmalarında öncelikle giriş ve bitiriş selamlamaları önemli. Dilbilgisi kurallarına uyarak, mesajınızı açık ve kısa tutmaya dikkat edin.

Alıcının adı ve hitap ederken kullandığınız cinsiyetten de emin olun. Uygun bir e-posta imzası oluşturmak ve dikkatlice hazırlanmış bir metin titizliğinizi karşı tarafa gösterir. Tümünü yanıtla derken dikkat edin, kazalardan kaçının. Son olarak yanıt vermekte çok gecikmeyin.

Online oyunda eğlencenin tadını çıkarın

Online oyun oynarken de mutlaka belirli görgü kurallarına dikkat etmek gerekiyor. En başta kurallara ve hileden kaçınmak şart.