Boyu değil işlevi: DJI Osmo Pocket (İnceleme)

Yaklaşık olarak bir akıllı telefon büyüklüğündeki DJI Osmo Pocket kompakt kamera, üç eksenli sabitleme teknolojisi sayesinde hem hareketli hem de sabit videolarda tam pürüzsüzlük sunma vaadiyle tanıtıldı. Peki, gerçekte nasıl bir deneyim sunuyor?

Minyatür boydaki kalite

DJI Osmo Pocket, mekanik bir gimbal’a sahip bir cihaz için inanılmaz derecede ufak boyutta. DJI Osmo Pocket, kutusundan Android ve iOS akıllı telefonlara bağlamak için dönüştürücü, haricî mikrofon bağlantısı, su geçirmez kılıf, uzatma çubuğu ve taşıma kutusuyla birlikte çıkıyor. Bu ilgi çekici kamera, 875 mAh LiPo bataryası sayesinde 140 dakika Full HD video kaydına olanak tanıyor. Pantolon veya mont cebine kolaylıkla girebilen ürün, 116 gram ağırlığında. Yalnızca 4 santimetre uzunluğunda olan kamera, 1 inçlik dokunmatik ekran üzerine kurulu.

Küçük ama sağlam

İlk görüşte 1/2.3 inç‘lik sensöre sahip olmasıyla dikkat çeken DJI Osmo Pocket, bir adet önünde bir adet altında olmak üzere toplamda iki adet mikrofonu bünyesinde bulundurmasının yanı sıra 3,5 adaptör de sunuyor. Mikrofon performansında iddialı olan kamera dayanıklılık konusunda da iddialı. Bu yeni ürün, suya dayanıklı kılıf ile birlikte 60 metre su altında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Boyundan büyük yetenekler

Piyasadaki en küçük el kamerası olarak göz dolduran DJI Osmo Pocket, 60 FPS‘de 4K video ve 12 MP çözünürlükte fotoğraf çekmeye olanak tanıyor. Dahili ekran sayesinde akıllı telefonlara ihtiyaç duymadan çalışabilen cihaz, Mimo uygulaması üzerinden profesyonel çekim teknikleri sunuyor. Hikaye modu kullanılarak hazır şablonlarla kısa videolar çekilebilmesini sağlayan cihaz, 3 eksenli sabitleme sistemiyle pürüzsüz video kaydını da destekliyor. Farklı çekim modlarına sahip olan küçük canavar, nesne takibi özelliği sayesinde belirlenen nesneyi kendiliğinden takip ediyor.

Sonuç değerlendirmesi

DJI ailesinin en kompakt üyesi, 2.245 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Cihazın akıllı telefonla entegrasyonu, pratik kullanım sunması, farklı çekim modları sunması, 140 dakikalık çekim süresi sunması, 60 FPS 4K video desteği, ufacık gimbal stabilizasyonu özellikleri dikkat çekiyor. Bununla birlikte 3,5 mm yuvasının bulunmaması, ses performansının ortalama olması cihazın değerini biraz düşürüyor. Genel olarak, özellikleriyle fiyatının hakkını veren Osmo Pocket, özellikle YouTube’da içerik üretmek isteyenler için ideal.

DJI Osmo Pocket teknik özellikleri