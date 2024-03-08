Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Honor Magic V2

Honor, sektördeki en ince katlanabilir telefon unvanını taşıyan Honor Magic V2’yi piyasaya sundu. Açıldığında sadece 9,9 mm ve katlandığında 14,6 mm kalınlığa sahip olan bu cihaz, zarif tasarımı ve üstün teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi sayesinde yüksek performans sunan Honor Magic V2, kullanıcılarına 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında iki adet OLED ekran sunuyor. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızını destekleyerek akıcı bir görüntüleme deneyimi sağlıyor.

Cihazın ön tarafında 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilen 16 Megapiksel bir özçekim kamerası bulunurken, arka kısımda OIS desteğine sahip 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 20 Megapiksel telefoto kamera yer alıyor. Bu güçlü kamera sistemi, kullanıcılara her koşulda mükemmel fotoğraflar çekme imkanı tanıyor.

Honor Magic V2’nin lansmanına özel olarak, Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde sepette 4000 TL indirim uygulanıyor. Ayrıca, eski telefonunu getirenlere ek olarak 8.000 TL’ye varan ödeme desteği de sunuluyor.

Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 işletim sistemiyle çalışan Honor Magic V2, 66W hızlı şarj desteğiyle güçlendirilmiş 5000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun süreli kullanım vaat ediyor. Ayrıca, 5G, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E gibi en yeni bağlantı özelliklerine sahip olan cihaz, kullanıcıların günümüzün hızlı bağlantı standartlarından tam olarak yararlanmalarını sağlıyor.