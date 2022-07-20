Dünyanın en yeni ses teknolojileri Huawei FreeBuds 2 Pro’da

HUAWEI FreeBuds Pro’nun tek akustik bileşeniyle karşılaştırıldığında, HUAWEI FreeBuds Pro 2, iki yerleşik güçlü ses birimiyle gelen ve dijital ikili zengin ayrıntılarla daha temiz bas ve daha iyi ses kalitesi sunan crossover teknolojisi, kullanıcılara TWS sektöründeki en güçlü ses kalitesi deneyimini sunar.

HUAWEI FreeBuds Pro 2, küçük boyutuyla, yüksek ve düşük frekanslar oluşturmak için mikron düzeyinde teknoloji kullanan çoklu ses sürücüsü akustik mimarisini yaratıcı bir şekilde benimser. HUAWEI FreeBuds Pro 2, yalnızca üst düzey kulaklıklarda kullanılan düzlemsel diyaframı kullanan ilk TWS’dir ve 9KHz’in üzerinde tiz ve yüksek ton ile sektördeki en hassas, hafif düz ses bobini ile donatılmıştır. Öte yandan, orta ve düşük bas frekanslar için HUAWEI FreeBuds Pro 2, dört mıknatıslı büyük dinamik sürücü kullanan ilk TWS’dir. Aynı zamanda, HUAWEI FreeBuds Pro 2, mükemmel performans için çift sürücüleri akıllı bir şekilde koordine eden ve frekans yanıt aralığını büyük ölçüde genişleten dijital crossover teknolojisini yenilikçi bir şekilde benimser. Bas 14Hz’e iner, tiz 48Khz’ye çıkar ve insan kulağının algılama aralığının ötesinde frekansları aşar. Bu, kaliteli sesi elde etmek için daha detaylı veri işlemesini ve ses dalgalarında harika bir rezonans oluşmasını sağlar.

HUAWEI FreeBuds Pro 2, Üçlü Uyarlanabilir EQ desteği ve kulak kanalı adaptasyonu ile dinamik ses optimizasyon algoritması teknolojisini geliştirir. Aynı zamanda, daha çekici bir deneyim sunmak üzere teknoloji ve sanatın mükemmel dengesini sağlamak için Devialet ile birlikte tasarlanmıştır. Ses kalitesine ek olarak HUAWEI FreeBuds Pro 2, TWS gürültü önleme için yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. Yeni üç mikrofonlu stereo tasarımını benimseyen teknolojik yeniliğiyle, çift mikrofonlu aktif gürültü önleme sektörüne bir atılım daha yapıyor. 47dB’ye kadar gürültü önleme ile daha geniş bir gürültü önleme frekansı sunar.

HUAWEI FreeBuds Pro 2 için hem HUAWEI hem de Devialet mühendisleri, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve dinleme deneyimini elde etmek için birlikte çalıştı. HUAWEI FreeBuds Pro 2, temiz bas ve kristal ses kalitesiyle her müzik parçasında gizlenen tüm dokuları ve tınıları ortaya çıkarır. Yazılım ve donanımın harika birleşimi, HUAWEI FreeBuds Pro 2’nin yenilikçi akustik tasarımıyla beraber bu şekilde sağlanmış oldu.

HUAWEI FreeBuds Pro 2’nin Pure Voice adlı yeni telefon konuşması gürültü engelleme teknolojisi, kulaklıkların insan seslerini doğru bir şekilde almasını sağlayan HUAWEI’ye özel Deep Neural Network (DNN) gürültü engelleme algoritmasıyla birleştirilmiş 4 Mikrofonlu hibrit Çağrı Gürültü Engelleme sistemine dayanmaktadır. Kullanıcılar metro, bar veya açık hava gibi gürültülü ortamlarda bile aramalardaki sesleri net bir şekilde duyabilecekler. Ayrıca, aramalar sırasında Gürültü Engelleme, yalnızca normal sesli aramalara tabi tutulmakla kalmaz, diğer iletişim uygulamalarına da, örneğin telekonferans veya görüntülü görüşme gibi, genişletilir.

HUAWEI FreeBuds Pro 2, 3.499 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Gümüş Mavi, Gümüş Orman ve Beyaz Seramik renk seçenekleriyle satışta. Yeni akıllı TWS kulaklıklar 499 TL değerindeki Band 4 hediyesi ve 300 TL ek sepet indirimi ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. FreeBuds Pro 2 ile ücretsiz Kayıp Kulaklık desteği sunan HUAWEI, ayrıca vade farksız 4 taksitte ödeme imkanı da sunuyor. Bunun yanında FreeBuds 2 deneyimini HUAWEI Online Mağaza’da paylaşan kullanıcılara Watch Fit Mini ve koruyucu kılıf kazanma şansı yakalıyor.

https://consumer.huawei.com/ tr/headphones/freebuds-pro-2/ buy/