Dynabook’tan hibrit çalışma için Portégé X40L-K

Dynabook, hibrit çalışma dünyasında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarladığı premium X serisi ürün yelpazesinin bir parçası olan Portégé X40L-K modelini duyurdu. Esnek çalışmayla ilgili zorlukları ortadan kaldıran ultra ince şık tasarımıyla bir dizi üstün özelliği bir araya getiriyor.

Dynabook Europe GmbH Başkanı Damian Jaume, “Çalışma dünyası kalıcı olarak değişti. Artık cihazların, çalışanların gerçek ve çevrimiçi dünya arasında bağlantı kurmasına ve sorunsuz bir şekilde hareket etmesine izin vermesi her zamankinden daha önemli hale geldi. Bunun da ötesinde, çalışanların işverenleri tarafından kendilerine değer verildiğini hissetmeleri gerektiğine inanıyoruz. İşletmeler, çalışanlarını bu çarpıcı ve yüksek performanslı cihazla donatarak ekiplerinin motivasyonunu artırabilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilir” dedi.

Taşınabilirliği destekleyen çarpıcı tasarım

Yalnızca 1 kg* ağırlığında ve 15,9 mm kalınlıkta olan Portégé X40L-K, hibrit çalışanların en büyük yardımcılarından biri haline geliyor. Güç düğmesiyle entegre parmak izi okuyucu sayesinde kullanıcılar yalnızca birkaç saniye içinde çalışmaya hazır hale gelen donanım ile iş gününe hızlı bir başlangıç yapabiliyor. Ekran kullanım alanını en üst düzeye çıkaran ultra ince çerçevesi ile piyasadaki diğer 13 inç cihazlarla karşılaştırılabilecek bir form faktöründe 14 inç 16:10 oranında bir üretkenlik alanı sunuyor. 109,6 x 85,6 mm yüzeye sahip clickpad (tıklama paneli) alanı daha fazla doğruluk ve rahatlık sağlıyor.

Koyu mavi magnezyum kasaya sahip cihaz, olağanüstü tasarımıyla mükemmel bir pratiklik sunuyor. Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı büyük tuşları, ekranda iz oluşmasını önlemek için alçaltılan özel tuşları ve arkadan aydınlatmalı klavyesi video konferans işlevlerine kolayca erişim gibi birçok pratik avantaj sağlıyor ve gözlere hitap eden uyumlu koyu mavi rengiyle öne çıkıyor.

Hareket halinde olmanın getirdiği ihtiyaçlar Portégé X40L-K için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. MIL STD 810H testi sonuçları da, düşme, aşırı sıcaklık, şok, titreşim ve diğer zorlu koşullar altında cihazın dayanıklılığını gösteriyor.

Görsel ve işitsel özellikleriyle kullanıcı deneyimini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor

Portégé X40L-K, yapay zeka ile geliştirilmiş görsel-işitsel araçlarla mobil çalışma ihtiyaçlarını karşılıyor. Dolby Atmos özellikli dört üst düzey stereo hoparlörle donatılan cihaz, boyutuna göre mükemmel bir ses deneyimi sunuyor. 360 derece çift sıralı mikrofonlar, sesin her yönden eşit şekilde çok yönlü olarak alınmasına olanak tanıyarak kullanıcının oda içerisinde serbestçe dolaşabilmesine izin veriyor ya da çok kullanıcılı konferans görüşmelerinde merkez görevini üstlenme yeteneği sağlıyor. Sesli ve görsel yapay zeka işlevi, kesintileri en aza indirirken zorlu ortamlarda yapılan iş toplantılarını kolaylaştırıyor. Genel arama kalitesini iyileştiren Yapay Zeka Destekli Gürültü Azaltma özelliği, katılımcıların net ve zahmetsiz bir şekilde duyulabilmelerine olanak tanımak için arka plandaki sesleri izole ediyor ve filtreliyor. Yapay zeka destekli kamera ise kullanılan konferans platformundan bağımsız olarak aydınlatma düzeltmesi, arka plan bulanıklaştırma ve yüz çerçeveleme özellikleri sunuyor

Portégé X40L-K’nin Eyesafe® sertifikalı ekranı, çalışanların cihazlarını uzun süre kullanmaları gereken durumlarda canlı renkleri korurken, mavi ışığa maruz kalma miktarını azaltarak çalışanların göz sağlığını koruyor.

Üstün performans ve üstün bağlantı özellikleri

Söz konusu performans olduğunda Portégé X40L-K sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Intel®’in Evo™ sınıflandırmasını aşacak şekilde tasarlanan cihaz, en yoğun işlerin üstesinden gelmek için 4800 MHz’de çalışan 32 GB’ye kadar çift kanallı LPDDR5 bellekle birleştirilen en son 12. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle destekleniyor. 1 TB’ye kadar ultra hızlı PCIe Gen4 SSD sürücüler bol miktarda depolama alanı sağlarken 4 hücreli 65 Wh pil, 11 saate kadar etkileyici bir pil ömrü ile kullanıcılara tüm gün çalışabilme olanağı sağlıyor.

Bir dizi bağlantı noktası ve bağlantı özelliği Portégé X40L-K’yi hibrit çalışma ortamı için ideal bir cihaz haline getiriyor. Thunderbolt™ 4 özellikli 2 USB-C bağlantı noktası, veri aktarımı, güç dağıtımı ve ekran bağlantısını destekliyor. Üzerinde 2 adet ek USB 3.2 Tip A ve 1 adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, Gigabit LAN, harici kulaklık/mikrofon girişi ve micro-SD™ kart yuvası bulunuyor. Wi-Fi 6E ve isteğe bağlı LTE, çalışanların her yerden çalışabilmesine olanak tanıyor.

Ödünsüz güvenlik

Günümüzde güvenlik, işletmeler açısından en önemli hususlar arasında yer alıyor. Portégé X40L-K, bu doğrultuda Microsoft’un Secured-core cihaz gereksinimlerini karşılıyor. Hassas bilgiler, güç düğmesine entegre biyometrik parmak izi okuyucusu ve isteğe bağlı yüz kimlik doğrulaması ile korunuyor. Güvenlik kilidi yuvası ve web kamerası lensini kapatan kaydırıcı ile donatılan cihaz ekstra gizlilik ve güvenlik seçenekleri sunuyor.

Portégé X40L-K, 2022 yılının Ağustos ayı itibarıyla satışa sunulacak. Dynabook Portégé ürün ailesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://tr.dynabook.com/ laptops/Portégé/ adresini ziyaret edebilirsiniz.