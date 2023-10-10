E-ticaret müşterilerinin tercihi kahve

Çay ve kahve, Türkiye’nin kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilirken, bu içecekler arasındaki dengenin değişmeye başladığı satış rakamlarından açıkça görülüyor. Son veriler, kahve kültürünün hızla yayıldığını ve kahve tutkunlarının sayısının arttığını gösteriyor. n11 paylaştığı verilerine göre, 2023 yılının başından bu yana kahve sipariş eden müşteri sayısının, çay sipariş edenlerin iki katına çıktığını açıkladı.

Kahve satışı, Ağustos ayında zirvede

n11 platformu üzerinde çay-kahve satın alanların rakamları aylara göre karşılaştırıldığında; kahve tutkusunun bahar aylarında artış kaydederek, yazın daha çok tüketildiğini gösteriyor. Kahve satın alanların sayısı Ağustos ayında en yüksek oranlara çıkıyor. Bu farkı yaratan en büyük etkenin ise kahvenin yaz aylarında soğuk olarak da severek tüketilmesinde yatıyor.

En çok kahveyi İstanbullu içiyor, Gaziantep 3. sırada

n11’in verilerine göre en fazla kahve siparişi İstanbul’dan geliyor. Megakent, kahve satışının başını çekiyor. Onu ikinci sırada Ankara takip ederken, baklavasının yanı sıra Menengiç kahvesiyle meşhur olan Gaziantep ise üçüncü en çok kahve tüketen şehir. Onu sırasıyla Elazığ, Zonguldak, Antalya, İzmir, Kayseri ve Kocaeli izliyor.

Çekirdek kahvenin yükselişi dikkat çekiyor

n11’in açıkladığı verilere göre kahve türleri arasında yüzde 29 tercih oranıyla çekirdek kahvenin birinci sırada yer aldığı görülüyor. Onu yüzde 25 ile Türk kahvesi takip ediyor. Çekirdek kahve ve Türk kahvesinin ardından en çok tercih edilen kahve olarak üçüncü sırada filtre kahve yer alıyor. Granül kahve ve yeni nesil kahve makineleri için kapsül kahve ise tüketicinin tercihlerinde sırasıyla 4. ve 5. sırada yer alıyor.

Türk kahve makineleri revaçta

n11 kullanıcılarının 2023 yılı kahve makinesi tercihi ise Türk kahve makineleri ile cezveler oluyor. Ardından da filtre kahve makineleri ve kahve öğütücüleri geliyor. Dikkat çeken verilerden biri ise bir önceki yıla göre espresso ve cappucino makinelerinin talebindeki artış oluyor.