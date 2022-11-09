Eskiyi yenile fırsat kampanyasıyla Honor 70, 7.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta

Son dönemin dikkat çeken telefon modellerinden Honor 70 Türkiye’de satışa sunuldu. Telefon için cazip bir “eskiyi yenile” kampanyası organize edildi. Bu göz alıcı telefon, Zümrüt Yeşili ve Gece Yarısı Siyahı renk seçenekleriyle beraber satışa sunuldu.

Türkiye’de ilk defa Hepsiburada’da satışa sunulan telefon için, “eskiyi yenile kampanyası”la 7.999 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Detaylar için kampanya sayfası ziyaret edilebilir.

Göz alıcı tasarım, etkileyici özellikler

Bir telefonun telefoto lensi, kablosuz şarjı ve hatta daha yüksek çözünürlüklü bir ekranı olabilir elbette. Ancak Honor 70’in fiyatına bakınca, bunların hiçbirini gerçekten beklemeyiz. Sahip olduğu özellikler, fiyatının çok ötesinde.

Bu nedenle Honor 70 rekabetçi bir orta sınıf telefon. Bu fiyata gördüğümüz diğer telefonların çoğundan çok daha fazla premium telefon gibi hissettiriyor.

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan telefon, yansıtıcı elmas desenli ve ışıltılı bir efekte sahip arka yüzüyle dikkat çekiyor. Ayrıca, premium olmayan telefonlarda nadiren gördüğünüz kavisli kenarlı bir ekrana sahip olması da ayrıca dikkate değer. Bu yumuşak kıvrım premium bir his veriyo ve elde tutmayı rahat hale getiriyor.