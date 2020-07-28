Günümüzün yoğun iş temposu arasında evde geçirilen vaktin daha kıymetli hale geldiği, hepimizce malum. Özellikle çocuklu aileler için ev ortamı ne kadar eğlenceli hale getirilirse evde geçirilen vakitte o kadar keyifli hale gelir. Bunun dışında özellikle kış mevsimi ya da salgın hastalıklar gibi eve kapanıp kaldığımız günlerde de evde oynanan oyunlar, kapalı mekanlarda sıkılmadan verimli ve keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Çocuklarınızın zihinsel ve bedensel olarak gelişmelerine yardımcı olacak olan evde oynanan oyunlar ile evde sıkılmaya son.

Evde Oynanan Keyifli Oyun Önerileri

Bu yazıda çocuklarınız ile birlikte evde oynayabileceğiniz eğlenceli ve eğitici oyunları sizler için derledik.

Hacı Yatmaz

4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

2 kişi ve üzeri ile oynanabilir

Nasıl Oynanır: Ortaya uzunca bir sopa dikilir. Oyunculardan birisi sopayı havada tutarken diğer oyuncular sopanın çevresinde çember şeklinde dizilirler. Tüm oyunculara bir numara verilir. Ortadaki oyuncu diğer oyunculara verilen numaralardan birisini söyleyerek sopayı havada bırakır. Numarası söylenen oyuncu, sopayı havada ve yere düşmeden yakalamaya çalışır. Bu oyunun çocuklar için kazancı, refleksleri geliştiriyor olmasıdır.

Dijital Zeka Oyunu MentalUP

Çocuk gelişimine de ciddi manada katkı sunan dijital platformların varlığından artık rahatlıkla söz edebilir konumdayız. Çocukların zihinsel becerilerini geliştiren ve hızlı düşünüp karar verme becerilerinin gelişimine pozitif katkılar sunan dijital oyunlar, evde oynanan oyunlar arasında en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alır. 4-13 yaş arası çocuklarda zeka becerilerinin gelişimine destek olan MentalUP Eğitici Zeka Oyunu da bu oyunlar arasında en güvenilir olanlardan biridir.

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Kelime Avı

4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

2 kişi ve üzeri ile oynanabilir.

Nasıl Oynanır: Oyunu başlatan kişi (anne ya da baba) iki harfli bir hece söyler. (örneğin ‘ka’) Diğer oyunculardan, verilen hece ile başlayan kelimeler türetmeleri istenir. Oyun başlamadan önce 3,4 ya da 5 kelime hedefi konulur. Bu hedefe ulaşan kişi 1 puan alır. Daha sonra hızlı bir şekilde iki harfli başka bir hece söyler. Oyun bu şekilde devam eder.

Evde oynanan en keyifli eğitici oyunlardan birisidir. Çocukların kelime haznesini geliştirirken kelimeleri doğru şekilde telaffuz etmeyi de öğrenmelerini sağlar.

Hayvan Tutmaca

4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

2 kişi ve üzeri ile oynanabilir.

Nasıl Oynanır: Oyunculardan birisi zihninden bir hayvan tutar. Diğer oyuncular bu hayvanı bulabilmek için sırayla çeşitli sorular sorarlar. “Nerede yaşar”, “Neler yer?”, “Ne renktir”, “Kaç ayaklı?” gibi… Verilen cevaplara göre oyunu başlatan kişinin tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılarak oyun bu şekilde devam eder. Bu oyun, çocukların hayvanları tanımasını sağlar.

Dikkat, Dikkat!

6 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

2 kişi (tercihen daha fazla oyuncu) ile oynanabilir.

Nasıl Oynanır: Bu oyunun amacı çocuklar ile birlikte hikaye kurgulamaktır. İlk olarak oyun oynanan çocuktan kahraman, yer, zaman seçmesi istenir. Çocuğun belirlediği özellikler ile yetişkin tarafından bir hikaye oluşturulur. Çocuktan bu hikayeyi dikkatli bir şekilde takip etmesi istenir. Hikayenin sonunda çocuğa, hikaye ile ilgili sorular sorulacağı ve iyi bir şekilde dinlemesi gerektiği söylenir. Hikayenin belli kısımlarında çocuktan hikayeyi devam ettirmesi istenir. Yetişkin, bazı kısımlarda hikayeye dahil olarak kurguyu zenginleştirir. Belli bir seviyeden sonra hikaye bitirilerek, çocuğa hikaye ile ilgili çeşitli sorular sorulur. Bu oyun ile çocukların hayal güçleri zenginleştirilir, dikkatleri arttırılır.

Bom!

7 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

2 kişi ve üzeri ile oynanabilir.

Nasıl Oynanır: Halka şeklinde dizilen oyuncular sırasıyla saymaya başlarlar. Oyunu başlatan oyuncu 1 diğeri 2 diyerek oyunu devam ettirir. 5 ve 10’un katları gelen oyuncuların BOM demesi gerekmektedir. 5 ve 10’un katı gelen oyuncunun BOM demek yerine sayısını söylemesi ile bu oyuncu yanar ve oyundan çıkar. Bu oyun çocuklarda dikkati geliştirir ve hızlı bir şekilde düşünmeyi sağlar.