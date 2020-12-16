Excalibur Oyun Bilgisayarları ile Cyberpunk 2077 Heyecanını Yaşayın!

Oyun severlerin merakla beklediği Cyberpunk 2077 piyasaya çıktı. 2020 yılının en çok beklenilen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 sistem gereksinmeleri açısından da en çok merak edilen oyunlar arasında. Excalibur oyun bilgisayarı serisindeki Excalibur E600 ve G900 modelleri ile Cyberpunk 2077 oyununu kesintisiz ve yüksek grafik seçenekleriyle oynayabilirsiniz.

2020 yılının beklenen oyunları arasında yer alan ve her zaman liste üstünde kendine yer bulan Cyberpunk 2077 1080p, 1440p, 4K gibi görüntü seçenekleriyle oyuncularla buluştu. Oyundaki tüm grafik özelliklerini etkin hale getirmek isteyenler bilgisayar donanımlarını da uyunun sistem gereksinmelerine göre ayarlamalı.

Cyberpunk 2077 Oynamak için Gereksinimler Nelerdir?

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimlerinde ilk bakışta göze çarpan, ışın izleme teknolojisi. Bu teknolojiden yararlanmak isteyenlerin sistemlerinde mutlaka Nvidia RTX teknolojisini tercih etmesi gerekiyor. CD Projekt Red ekibi tarafından özel bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkarılan oyun, şimdiye kadarki en modern, açık dünya oyunu olmaya da aday. Bu nedenle gelişmiş grafiklerinin yanı sıra oyun evreni de oldukça geniş. Oyunda yaratılmış olan ütopik dünyada robotlar, mega şirketler, gelişmiş silahlar ve araçlar oyuncuları bekliyor. Oyunun bu kadar dikkat çekmesindeki bir diğer detay ise Keanu Reeves’in, kurgusal karakter Johnny Silverhand olarak başrolde olması. Her bir detayıyla özel bir çalışma olan Cyberpunk 2077 için sistem gereksinimleri de oldukça uzun. Zira 4K, 1440p, 1080p sistemlerine ek olarak ışın izleme olup olmamasına göre de seçenekler değişiyor.

Güçlü Oyun Bilgisayarı

Excalibur’un hızlı, güçlü ve verimlilik konusunda en üst modellerinden olan Excalibur E600 ve Excalibur G900; yeni nesil ekran kartları ile performansta eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor. İşlemcisinden depolamasında, ana kartından grafik kartına kadar istediğiniz tercihleri yaparak özelleştirebileceğiniz bu modeller ile oyun dünyasındaki tüm yenilikleri deneyimleyebilecek, rakiplerinizden bir adım önde olacaksınız.

Cyberpunk 2077’nin 1080p için Minimum Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10 (64-bit)

CPU: Intel Core i5-3570K

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 3GB

Kullanılabilir Depolama Alanı: 70GB HDD

Cyberpunk 2077’nin 1080p Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel Core i7-4790

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB VRAM

Kullanılabilir Depolama Alanı: 70GB SSD

Cyberpunk 2077’nin 1440p Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel Core i7-6700

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB VRAM

Kullanılabilir Depolama Alanı: 70GB SSD

Cyberpunk 2077’nin 4K Işın İzleme İçin Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel Core i7-6700

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB VRAM

Kullanılabilir Depolama Alanı: 70GB SSD