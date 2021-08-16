Fatura toplama, fotoğrafını çek

Mali müşavirler ile hizmet verdikleri firmalar arasındaki bilgi ve belge paylaşımının dijital ortamda gerçekleşmesini sağlayan e-mali müşavir platformu, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlıyor. Faturaların saniyeler içinde sisteme aktarılmasını sağlayan bulut tabanlı platformun mobil uygulaması 2021 sonuna kadar ücretsiz.

Mali müşavirlerin tüm muhasebe belgelerini tek ekrandan takip edebildiği e-mali müşavir platformu fatura toplamada temassız dönemi başlatıyor. Mükelleflerine ait belge, banka hareketleri, fiş, fatura ve diğer tüm bilgileri kargo, arşiv, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital ortamda yöneten mali müşavirler, bulut tabanlı platform sayesinde internet bağlantısı bulunan tüm cihazlardan işlem yapabiliyor.

Mali müşavirler sahaya çalışan göndermiyor

Muhasebe işlemlerini fiziki görüşmelerle yürütmek zorunda olan saha çalışanlarının iş süreçlerini kolaylaştıran e-mali müşavir platformu, kullanım kolaylığı sunan sade bir arayüz tasarımına sahip. Muhasebe belgelerini tarayarak veya fotoğrafını çekerek platforma kolayca yükleme imkanı, mali müşavirlerin ve muhasebe süreçleriyle ilgilenen çalışanların fiş ve faturalara bulundukları yerden erişmelerini ve işlem yapabilmelerini sağlıyor.

Ücretsiz mobil uygulamaya büyük rağbet

Platformda bulunan evrak belge yönetim sistemi ile tüm belgelerin mali müşavirler ve mükellefler arasında paylaşılarak iş sürekliliği sağlandığına vurgu yapan e-malimusavir.org kurucusu Mesut Şenel, “E-mali müşavir platformunu oluşturma fikri, mali müşavirler ve muhasebe süreçleriyle ilgilenen tüm çalışanlara rahat bir nefes aldırma amacına dayanıyor. Mali işlemlerin dikkat gerektirmesi ve süreklilikten kopmadan yönetilmesi zorunluluğu, pandemi sürecinin stresli ortamında bu tür işlemlerle ilgilenenleri platformumuza yönlendirdi. iOS ve Android işletim sistemleri ile uyumlu e-mali müşavir mobil uygulamasını yıl sonuna kadar ücretsiz kullanıma sunarak mali süreç yönetiminde verimliliğe katkı sağlayacağız.” dedi.