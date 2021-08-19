Finansal Okuryazarlık Eğitiminde Ebeveynler İçin Dijital Dönem

Bireylere finansal okuryazarlık anlayışını kazandıran ve sohbet arkadaşı olan Moneye, uygulama içerisinde yer alan “Çocuğuna Parayı Öğret” kısmıyla tasarruf bilinci yüksek bireyler yetişmesine katkıda bulunuyor.

Anne ve babalara çocuklarına birikim bilinci aşılamalarında, tasarruf alışkanlığı kazandırmalarında ve paranın değerini öğreterek doğru harcamanın yollarını anlatmalarında yardımcı oluyor.

Kişisel Finansal İyilik Hali uygulaması Moneye, bireylere ve ailelere akıllı harcama, birikim yapma konularında yardımcı olarak onlara yepyeni sağlıklı finansal alışkanlıklar kazandırmaya devam ediyor.

Temmuz ayı itibariyle “Çocuk Yolculuğu” entegrasyonunu hayata geçiren Moneye, ebeveynlerin çocuklarına paranın işlevini doğru bir şekilde öğretmelerini sağlıyor. Ebeveynlere, Moneye Çocuk Yolculuğu ile yapabileceği para aktiviteleri, harçlık eğitimleri ve iletişim önerileriyle tasarruf bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Finansal okuryazarlıkta erken yaşın önemini vurguluyor

Erken yaşta kazanılan tasarruf bilincinin gelişmesi ülke genelinde tasarruf oranın artmasına ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlıyor. Aileler çocuklara biriktirmeyi, hedef koymayı, paylaşmayı, plan yapmayı, istek ile ihtiyaç arasındaki farkı para aracılığı ile öğrettiklerinde, çocuklar hem paralarını hem de hayatlarını yönetmeyi öğrenmiş oluyor.

Finansal Okuryazarlık Girişimcisi ve Moneye Kurucusu Özlem Denizmen konuyla ilgili şu ifadeleri dile getiriyor: “Finansal okuryazarlık çocuklukta başlıyor. Çocuklara aileleri tarafından finansal okuryazarlıkla ilgili kavramların öğretilmesi ve harçlık eğitiminin verilmesi gerekiyor. Her ailenin kendine özel finansal bütçesi var. Bunu çocuklarıyla paylaşabilirler. En önemli şey çocukları para konusunda endişelendirmemek. Moneye Çocuk Yolculuğu uygulamasıyla çocuklarına paranın işlevini öğretebilir, Moneye Danışmanı ile birebir görüşme imkânı bulabilirler.”

Bir senede 70 bin kullanıcıya ulaşan Moneye, bu ve benzeri projelerle 1 milyon kişilik bir aile olmayı hedefliyor.