Fransa’nın iPhone 12 yasağı AB çapında bir teknoloji düzenlemesine yol açabilir

Fransa Dijital Bakanı Jean-Noel Barrot bu ayın başlarında basına yaptığı açıklamada, iPhone modelinden kaynaklanan elektromanyetik radyasyonun ulusal teknoloji gözlemcilerine göre yasal olarak izin verilenin üzerinde olduğunu söyledi.

Vücuda yakın bir yere, örneğin pantolon cebine takıldığında iPhone 12’nin Özgül Soğurma Oranının (SAR), kilogram başına dört watt olan yasal sınırın üzerinde olduğu tespit edildi. Apple şimdi, iPhone 12’nin kilo başına 5,74 watt’a ulaşmasına yanıt olarak, Fransa’daki tüm iPhone 12 sahiplerine sunulmak üzere güncellemeler planlıyor.

Fransız hükümeti, Apple’ın buna uymaması halinde ülkedeki tüketicilerin sahip olduğu tüm iPhone 12’lerin geri çağrılması gerekeceği uyarısında bulundu. Halihazırda Dünya Sağlık Örgütü, cep telefonu radyasyonunun insanlar için zararlı olabileceği fikrini destekleyen hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Ancak bazı kuruluşlar cep telefonlarının kullanımı konusunda dikkatli olunmasını tavsiye etmekte ve daha uzun vadeli kesin araştırmaları destekliyor. Telefonların radyasyon yaydığı doğru; ancak bunun genellikle güvenli olduğu varsayılıyor.

Bu, zararlı olduğunu bildiğimiz x-ışınları gibi diğer radyasyon türlerinden farklı bir tür. Şu ana kadar cep telefonlarından kaynaklanan radyasyonun sağlığa zararlı olduğunu gösteren iyi bir açıklama bulunamadı. Ayrıca yayılan enerjinin DNA’ya zarar veremeyecek kadar zayıf olduğu bilim adamları tarafından düşünüldüğünden kanser riskini artırmaları da olası değil.

Konu, Fransız hükümetinin düzenleyici kaslarını esnetmesiyle sonuçlandı ve Apple inceleme altındaki tek üretici değil. Samsung ve Motorola gibi diğer markaların da ulusal sınırı aşan modelleri bulunuyor. Aslında, büyük teknoloji şirketlerinin 50’den fazla telefon modeli Fransız teknoloji gözlemcileri tarafından listelenmiş durumda, Samsung Galaxy Note 10 ve Motorola Edge gibi amiral gemisi ürünlerin tümü inceleme altında.

Cep telefonu radyasyonunun sağlığa zarar verme olasılığı düşük olsa da, Fransa’nın Apple gibi bir teknoloji devi üzerindeki dramatik iddiası, diğerlerini de davaya katılmaya teşvik etti. Belçika’nın dijitalleşmeden sorumlu devlet bakanı Mathieu Michel de ülkesi için konuyu araştırma sözü verirken, Almanya ve İtalya da gelişmeleri yakından takip ediyor.