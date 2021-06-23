French Press Nedir?

Kahve birçok insanın tiryakisi olduğu harika bir içecektir. Son yıllarda yaygınlaşan farklı kahve alışkanlıkları bulunuyor. Bu alışkanlıklardan biride filtre kahvedir. Filtre kahve demleyebilmek için hem klasik hem de dünya çapında en çok kullanılan yöntem frech press’dir. İtalyanlar tarafından ilk defa patent almış olan french press 1800’lü yıllarda Fransızlar tarafından kullanılmaya başlamış. French press sistemi aslında basit bir yapıya sahiptir.

Cam bir kap ve ucunda kahve çekirdeklerini ayıracak metal bir filtre vardır. French preste eğer kahve demlemeyi düşünüyorsanız kahvenizi iri taneli olarak öğütmeniz doğru olacaktır. Önce ön ısıtma için sıcak su ile frech press’inizi ısıtın. Sıcak su ile french pressinizi çalkalamanız yeterli olacaktır. Daha sonra istediğiniz ölçüde kahve koyarak demlenmesini bekleyin.

French Press ile Kahve Demlemenin Avantajları

Kahvenin içindeki bazı faydalı yağlar frech press metal filtresi sayesinde kahvenize geçer. Böylece daha sert ve keskin bir kahve demlemiş olursunuz. Filtre kahve makinesi yerine frech press kullanarak sürekli kâğıt filtre almaktan kurtulursunuz. Her kahve demlemenizin sonunda frech press temizlenmeli böylece daha iyi bir kullanım olacaktır. Daha iyi bir kahve demlemek istiyorsanız koyu kavrulmuş kahveler kullanmalısınız.

Birçok kahve çeşidini Brezilya ya da Kolombiya kahvesi gibi demleyebilirsiniz. Frech press kullanacaksanız mutlaka iyi bir markanın ürününü almalısınız. Harika kalitesi ile devamlı kullanabileceğiniz çeşitlerini https://www.madamecoco.com/french-press/ sayfasına bakarak bulabilirsiniz.