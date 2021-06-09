Galaxy S21 Ultra ile okyanus altına daldı! İşte nefes kesen görüntüler

Okyanusları hatırlamak ve korumak amacıyla bu yıl 8 Haziran’da kutlanan Dünya Okyanus Günü’nde Samsung, su altı belgesel yönetmeni Dong-sik Kim ile nefes kesen bir iş birliğine imza attı. Dong-sik Kim, Galaxy S21 Ultra ile Güney Kore’nin güney kıyıları açıklarında bulunan Jeju adasının el değmemiş sularına bir dalış yaptı. Ortaya hayranlık uyandıran muhteşem görüntüler çıktı.

Güney Kore’nin güney kıyıları açıklarında bulunan Jeju adası, adayı çevreleyen Olle Patikası, siyah volkanik taş yığınları, parlak beyaz kumlar ve her noktadan görülebilen okyanus manzarası ile büyüleyici güzellikte bir yer. Güzelliği kıyılarıyla sınırlı olmayan Jeju Adası, aynı zamanda su altı güzellikleriyle de ün salmış durumda.

Samsung Global Haber Merkezi ve sevilen su altı belgeselci Dong-sik Kim, okyanusların korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 8 Haziran’da “Okyanus: Yaşam ve Geçim Kaynakları” temasıyla kutlanan Birleşmiş Milletler Dünya Okyanus Günü’nde, Jeju’nun geniş çeşitliliğe sahip deniz yaşamını görüntülemek üzere özel bir dalış yaptı.

Kim’in Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21 Ultra görüntülediği Hint-Pasifik şişe burunlu yunusları ve Jeju balon balığı gibi eşsiz su altı canlıları, suyun altında tropikal yağmur ormanlarını andıran mercanlar, izleyenlerin adeta nefesini kesiyor. Çekimler, toza ve suya karşı olağanüstü dayanıklılığa sahip IP68 sınıf bir akıllı telefon olan Galaxy S21 Ultra ile yapıldı. Galaxy S21 Ultra’yı yüksek derinlikte sudan korumak ve cihazın kamerasını en etkin şekilde kullanmak üzere ayrı bir su geçirmez kılıf kullanıldı. Galaxy S21 Ultra koruyucu ek kılıfla birlikte kullanılırken yalnızca “kaydet” ve “kaydı durdur” ayarları kullanılabiliyor. Bu nedenle kamera ayarları su altında çekime başlanmadan önce düzenlendi. Bu çekimde Kim, yunuslar gibi daha aktif deniz canlılarını net bir biçimde görüntülemek üzere kamerasını geniş açı moduna ayarladı. Mercanı yakından mükemmel bir şekilde görüntülemek amacıyla da standart açı modunda 8K çözünürlüğü tercih etti.

Dong-sik Kim’in Galaxy S21 Ultra ile çektiği videosu da, Jeju Adası açıklarındaki şaşırtıcı su altı dünyasının güzelliklerini gözler önüne seriyor.