Global Yapay Zeka Platformu Wonderful, Türkiye Pazarına Girdi

Yapay zeka agent platformu Wonderful, Türkiye’deki faaliyetlerine ve yatırımlarına resmen başladığını duyurdu. Şirketin Türkiye’deki tüm operasyonlarını kurmak ve yönetmek üzere, teknoloji ve pazar geliştirme alanında uluslararası deneyime sahip olan Neyran Arslantürk, Wonderful Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

2025 yılının başında kurulan ve çok hızlı bir büyüme göstererek Amsterdam merkezli global bir yapay zeka platformuna dönüşen Wonderful, entegre AI agent hizmetleri ile şirketlerin ses, sohbet ve e-posta gibi kanallar üzerinden her dilde üstün müşteri hizmeti sunan yapay zeka agent’ları (temsilcileri) oluşturmasına, yönetmesine ve izlemesine olanak tanıyor. Platformun kullanım alanları müşteri desteğiyle sınırlı kalmıyor; çalışan eğitimi, satış desteği, yasal uyumluluk, dahili BT desteği ve işe alım (onboarding) süreçleri gibi yeni alanlara da hızla genişliyor. Şirket, derin yapay zeka altyapısını güçlü yerel kurulum ve operasyon modeliyle birleştirerek, kurumsal yapay zeka adaptasyonunu pratik ve verimli kılıyor.

Türkiye lansmanı öncesinde 100 milyon dolar yatırım aldı

Wonderful’ın “önce yerel” yaklaşımı ve lokal uygulama gücü, küresel yatırımcılardan güçlü bir karşılık buldu. Şirket, Türkiye lansmanıyla eş zamanlı olarak 11 Kasım’da 100 milyon dolarlık A Serisi yatırım aldığını duyurdu. Index Ventures liderliğinde gerçekleşen tura, Insight Partners ve IVP gibi önde gelen yatırımcıların yanı sıra mevcut yatırımcılar Bessemer Venture Partners ve Vine Ventures da katıldı. Bu son gelişmeyle birlikte, Wonderful’ın kuruluşundan kısa bir süre sonra aldığı 34 milyon dolar tohum yatırımla birlikte son 12 ayda toplam yatırım miktarı 134 milyon dolara ulaştı.

Wonderful Türkiye’nin başına getirilen Neyran Arslantürk, şirketin Türkiye’deki büyüme stratejisine ve sıfırdan inşa edilecek operasyonlarına liderlik edecek. Daha önce yine teknoloji alanında üst düzey liderlik görevlerini üstlenmiş olan Arslantürk, Uber’de Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmış; Skype ve Merrill Lynch gibi global şirketlerde strateji, finans ve yönetim rollerinde bulunmuştu.

Neyran Arslantürk: “Global teknolojimizi Türkiye’nin yerel dinamiklerine uyarlamak ve yapay zeka agent kullanımında ileri çözümler geliştirmek istiyoruz.”

Yeni görevine ilişkin heyecanını dile getiren Wonderful Türkiye Genel Müdürü Neyran Arslantürk, şirketin Türkiye pazarına bakışını ve hedeflerini şöyle açıkladı:

“Wonderful’ın global vizyonunu Türkiye’ye taşımaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Hem global hem de ‘önce yerel’ (local-first) yaklaşımımızla fark yaratıyoruz. Wonderful şu anda aktif olarak pek çok ülkede kendi ekipleriyle beraber her lokal dilde global ürününü yerelleştiriyor. Amacımız sadece lokal dilleri değil, kültürü, iş yapış biçimlerini ve yerel dinamikleri anlayan çözümler geliştirmek. Bu, Türkiye’deki şirketlerin yapay zeka agent kullanma biçiminde bir dönüşüm yaratabilir. Eski nesil chatbot’lardan ya da basit sesli yanıt sistemlerinden bahsetmiyoruz. CRM ve ERP gibi kurumsal sistemlerle entegre çalışan, müşterilere sıfır bekleme süresiyle 7/24 destek sunan, sadece dili ve soruyu değil, duyguyu da anlayabilen, insan benzeri yapay zeka agent’ları geliştiriyoruz. Bu sayede müşteri hizmetleri bir ‘destek’ olmaktan çıkıp ‘müşteri zekasına’ (customer intelligence) dönüşüyor. Wonderful, Türkiye’yi çok büyük bir potansiyel olarak görüyor ve büyük işletmelerin yapay zekadan nasıl somut ve hızlı bir şekilde maksimum fayda sağlayabileceğini birlikte yeniden tanımlayacak. Wonderful Türkiye olarak, 2026 yılının başına kadar yerel ekiplerimizi kurarak, operasyonları tam kapasiteye ulaştırıp hızla yapay zeka alanında somut değer yaratmaya başlayacağız. Bu vizyonu hayata geçirmek adına, yapay zeka alanındaki en yetenekli isimleri ekibimize katmak için çalışmalarımıza başladık. Bu yatırımı, yalnızca Wonderful için değil, aynı zamanda Türkiye’nin yapay zeka ekosistemi için de önemli bir gelişme olarak görüyoruz.”

Kurumsal güvenlik ve yasal düzenlemelere uyumluluk öncelikli

Büyük perakende, banka, telekom ve sağlık hizmetleri sağlayıcılarında halihazırda dünyada başka ülkelerde kanıtlanmış sonuçları bulunan Wonderful’ın yapay zeka agent’ları, fatura anlaşmazlıklarını çözmekten hesap detaylarını güncellemeye, sorunları teşhis etmekten randevuları planlamaya kadar on binlerce karmaşık müşteri etkileşimini yönetiyor. Platform, bu etkileşimlerin çoğunu insan müdahalesi olmadan çözebiliyor ve ortalama işlem süresini kısaltabiliyor.

Platform aynı zamanda GDPR, AB Yapay Zeka Yasası (EU AI Act), DORA, SOC 2 ve NIS2 gibi başlıca yasal düzenlemelere tam uyumluluk göstererek kurumsal güvenliği en üst düzeyde sağlıyor. Wonderful, kurulum ücreti olmayan ve başarının müşterinin başarısıyla ölçüldüğü şeffaf iş modeliyle de rakiplerinden ayrışıyor.

İşletmelerin yapay zekadan nasıl somut ve hızlı bir şekilde fayda sağlayabileceğini yeniden tanımlamayı amaçlayan Wonderful’ın nihai hedefi ise Türkiye’den bölgeye yapay zeka alanında tartışmasız lider konuma gelmek.