Google Haritalar’a Değişen Hava Kalitesi ve Polen Bilgisi Ekledi

Hava kalitesi ve polen bilgisi, insanların sağlık risklerinden kaçınmasına yardımcı olabilir. Özellikle alerjisi olanlar için polen bilgisi hayati önem taşıyor. Ayrıca, güneş enerjisi API’si, binaların çatılarında güneş enerjisi potansiyelini değerlendiriyor. Bu, çevre dostu binaların inşasını ve güneş paneli kurulumunu hızlandırabilir.

Google’ın bu adımı, iklim değişikliklerinin getirdiği zorluklara yanıt olarak daha bilinçli ve sürdürülebilir bir dünya için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.