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Google Haritalar’a Değişen Hava Kalitesi ve Polen Bilgisi Ekledi

Google, Haritalar servisini sadece yol göstermekten öteye taşıyor. Şirket, iklim değişikliklerine yanıt olarak güneş enerjisi, hava kalitesi ve polen verisi sunan yeni API'ler duyurdu. Bu yeni "Çevre" kategorisi, her gün yapılan milyonlarca güncellemenin yanı sıra yapay zeka ve çevresel öğrenme ile destekleniyor.

Erdal Kaplanseren fotoğrafı Erdal Kaplanseren Twitter'da takip edin Bir e-posta göndermek 14 Eylül 2023
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Hava kalitesi ve polen bilgisi, insanların sağlık risklerinden kaçınmasına yardımcı olabilir. Özellikle alerjisi olanlar için polen bilgisi hayati önem taşıyor. Ayrıca, güneş enerjisi API’si, binaların çatılarında güneş enerjisi potansiyelini değerlendiriyor. Bu, çevre dostu binaların inşasını ve güneş paneli kurulumunu hızlandırabilir.

Google’ın bu adımı, iklim değişikliklerinin getirdiği zorluklara yanıt olarak daha bilinçli ve sürdürülebilir bir dünya için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Erdal Kaplanseren fotoğrafı Erdal Kaplanseren Twitter'da takip edin Bir e-posta göndermek 14 Eylül 2023
Bir dakikadan az