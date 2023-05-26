Google, kullanıcılarına yapay zeka arama deneyimini sunmaya başlıyor

Laboratuvarlardaki en ilgi çekici özellik, Arama Üreteç Deneyimi (SGE) adını taşıyor. Bu özellik, Google’da yapılan arama sonuçlarının üstünde yapay zeka tarafından oluşturulan bir özet sunuyor. Örneğin, “Prag Defenestrasyonu” hakkında bilgi istediğinizde, Google sizi Wikipedia’ya ya da geleneksel “10 mavi bağlantıya” yönlendirmek yerine, bilgiyi özetleyen birkaç paragraf ve daha fazla okuma için birkaç bağlantı sunacak.

SGE, Google Arama tarihindeki en büyük değişiklik olabilir ve erken kullanıcıların karşılaşacakları sonuçlar oldukça ilgi çekici olacak. Bu, insanların arama yapma şekillerini ve hatta ne aradıklarını büyük ölçüde etkileyebilir. SEO endüstrisini tamamen alt üst ederek, herkesin bağlantılar yerine yapay zeka özetinde yer almak için mücadele etmesine neden olabilir. Ayrıca, kullanıcılar özetlerden ihtiyaç duydukları bilgiyi büyük ölçüde aldıkları ve bu nedenle sayfadan ayrılmadıkları durumda, web’in iş modelini tamamen değiştirebilir. Google, yapay zekanın kullanıma sunulması konusunda cesur ve sorumlu olmaktan sıkça bahsetmiş olsa da, bu özellikler artık kullanıcıların elinde olduğu için her şeyin ne yöne evrileceği belirsizdir.

SGE’nin yanı sıra, Laboratuvarlar ayrıca “Sayfalara Ekle” ve “Code İpuçları” olmak üzere iki başka özelliği daha içeriyor. “Sayfalara Ekle” özelliği, arama sonuçlarında her bağlantının yanında bir düğme sağlayarak, kullanıcının istediği Google Sheet’e bağlantı eklemesini sağlıyor. “Code İpuçları” ise, kod yazma ve düzeltme konusunda kullanıcılara yardımcı olacak büyük bir dil modeline dayanan bir sistem sunuyor.

Google şu anda birçok test gerçekleştiriyor. Örneğin, Gmail ve Docs’ta yapay zeka özelliklerini test etmek için Workspace Laboratuvarlarına kaydolabilir, yeni Tailwind AI destekli not defteriyle deney yapabilir veya Google’ın metinden müziğe dönüştürücüsüyle oynayabilirsiniz. Arama konusunda ise, bekleme listesinde değilseniz Arama Laboratuvarları sayfasına kaydolabilirsiniz. Zaten kayıtlıysanız, Laboratuvarlara girebileceğiniz ve arama yapma şeklinizin nasıl değişeceğini görebileceğiniz bir e-posta alacaksınız.