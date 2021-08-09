Hafif ve şık tasarımıyla HONOR MagicBook X 15 Türkiye’de

HONOR’un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15, hafif alüminyum kasası ve şık tasarımıyla öne çıkarken 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanılabiliyor ve göz sağlığını koruyan FullView ekranıyla dikkat çekiyor.

HONOR, MagicBook dizüstü bilgisayar serisinden HONOR MagicBook X 15’i Türkiye’de satışa sundu. Intel® Core i5-10210U işlemciye sahip olan HONOR MagicBook X 15, hafif ve kompakt yapısıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmenizi sağlıyor.

HONOR MagicBook X 15, 10,5 saatlik batarya ömrüyle dikkat çekerken 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı da sunuyor. USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.

Göz sağlığını koruyan ekran

15,6 inç boyutunda Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip olan MagicBook X 15, canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağlıyor. Sol ve sağda 5.3mm’lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87’lik ekran-kasa oranıyla gelen bilgisayar, ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran HONOR MagicBook X 15, tüm bu özellikleriyle uzun bir iş gününde bile kullanıcıların göz sağlığını koruyor.

Şık tasarım hafiflikle buluştu

MagicBook X 15, sadece 1,56 kg ağırlığa ve 16,9 mm’lik ultra ince, şık ve hafif bir tasarıma sahip. Bu özellikleriyle yüksek performans keyfini her yere kolayca taşıyabileceğiniz bilgisayar, 1920×1080 çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor. Ekran üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltırken direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunuyor. Uzay Grisi renğinde satışa çıkan dizüstü bilgisayar, şık alüminyum kasasıya sahip.HONOR MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda başarıyla tamamlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı sergiliyor.

Birden çok görevi birden fazla ekranda tamamlayabilirsiniz

HONOR MagicBook X 15’in çoklu-ekran özelliğiyle ise akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla HONOR akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınız arasında bağlantı kurarak, bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilir, dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca HONOR MagicBook X 15’in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.

HONOR MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online satış kanallarında 6.999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.