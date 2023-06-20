HedgewithCrypto Raporu, 2023’ün En Kripto-Ready Ülkelerini Ortaya Koydu

Avustralya: Kripto Para Benimsenmesinin Lider Ülkesi

Rapor, nüfusun yüzdesi, kripto para ATM’lerinin sayısı ve kripto paranın çevrimiçi popülaritesi gibi faktörler üzerinden Avustralya’ya 10 üzerinden 7.37’lik bir kripto-ready puanı verdi. Bu, Avustralya’yı kripto para birimi benimseme konusunda lider bir merkez olarak işaret ediyor. Kripto paralarla ilgilenen Avustralyalıların yüzdesi 2020 yılından bu yana yüzde 8’den yüzde 18’e yükselmiş durumda, aynı dönemde ülkede kripto para için Google aramaları yüzde 196 oranında artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri: Kripto-Ready Altyapısıyla Öne Çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri, kripto-ready ölçeğinde 10 üzerinden 7.07 puan alarak en kripto-ready ikinci ülke olarak sıralanıyor. ABD, 2020 yılından bu yana kripto para ATM’lerinde yüzde 403’lük bir artış yaşadı ve ülke genelinde 33,639 adet kripto para ATM’si bulunuyor, bu da altyapı açısından diğer tüm ülkeleri geride bırakıyor. Kripto paranın çevrimiçi popülaritesinin artışı, 2020’den bu yana kripto para için Google aramalarında yüzde 166’lık bir artışla ABD’de de belirgin.

Brezilya: Kripto Paranın Yasal ve Hızla Benimsendiği Üçüncü Ülke

Brezilya, kripto-ready puanında 10 üzerinden 6.81 alarak sıralamada üçüncü geliyor. Dikkat çeken şekilde, Brezilya, 2020’den bu yana aylık ortalama kripto para aramalarında yüzde 355’lik bir patlama yaşadı. 2020’de hiç kripto para ATM’si olmayan ülkede şimdi 25 tane var, bu da kripto paraların ilgi ve benimsenmesinin arttığını yansıtıyor. Ayrıca, Aralık 2022’de Brezilya’da kripto para birimini yasallaştıran bir yasa tasarısı imzalandı.

Diğer Ülkeler: Kripto Paraların Dünya Genelinde Artan Popülaritesi

Listeyi tamamlayan diğer ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Tayvan, Hindistan, Kanada, Türkiye ve Singapur oldu. Bu rapor, kripto para birimi benimsenmesinin dünya genelinde arttığını ve birçok ülkenin bu yeni dijital varlık sınıfını karşılamak için yasal ve düzenleyici çerçeveler oluşturmak üzere adımlar attığını açıkça gösteriyor.