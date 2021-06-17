Hem karne hem Babalar günü için hediyenin adresi Turkcell

Hem karne hem Babalar günü için hediyenin adresi Turkcell

Turkcell, Babalar Günü’ne özel olarak Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da ve Turkcell mağazalarında çeşitli indirim kampanyaları düzenliyor. Kampanyalar kapsamında tıraş makinesinden akıllı saatlere, tablet ve bilgisayarlara kadar binlerce ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. Babalar Günü’nün yanı sıra çocukları da unutmayan Turkcell Pasaj, karne hediyeleri için indirimler sağlıyor.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, her özel günde olduğu gibi bu Babalar Günü’nde de babasına en iyi hediyeyi almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Hobi ürünlerinden kişisel bakıma, tablet ve bilgisayarlardan aksesuarlara kadar binlerce ürünün yer aldığı Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj ve Turkcell mağazalarında 12 – 21 Haziran tarihleri arasında devam edecek ‘Babalar Günü Sarı Günler’ kampanyasında birçok üründe yüzde 25’e varan indirimler uygulanacak.

Ayrıca sadece Turkcell Pasaj ve Dijital Operatör uygulamasında geçerli olan ‘Seni Babama Söyleyeceğim’ kampanyası ile aralarında kişisel bakım, cep telefonu, hobi ve oyun gibi kategorilerin de bulunduğu 8 grupta ve seçili 200 üründe yüzde 45’e varan indirimler olacak.

En teknolojik karne hediyeleri

Turkcell Pasaj’da Babalar Günü’ne ek olarak çocuklar için de indirimli karne hediyeleri bulunuyor. 18 Haziran’a kadar geçerli olan kampanyada yüzde 40’a varan indirimler sunuluyor. Çocuk saatleri, çocuk gelişim ürünleri, akıllı oyuncaklar, hobi ürünleri ve bilgisayar başta olmak üzere seçili 9 kategoride geçerli fırsatlara Turkcell Pasaj üzerinden ya da Dijital Operatör uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Bir hediye seçeneği: Tablet

Karne hediyesi kapsamında uygulanan ‘Tablet Kampanyası’ ise 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanyada kontratlı, peşin ve peşine kontratlı olmak üzere 25 farklı teklif bulunuyor. Çocuklar için hediye tablet almak isteyenlerin değerlendirebileceği kampanya hem Turkcell Pasaj hem de Turkcell mağazalarında geçerli olacak. Kampanyadaki kontratlı tekliflerden herhangi birinin mağazalardan satın alınması durumunda yüzde 42 indirimli olarak kulaklık sahibi olma imkanı sunuluyor.

Doğa dostu teslimat Turkcell Pasaj’da

Farklı ödeme opsiyonları sunan Turkcell Pasaj, kullanıcılara isterlerse seçili kredi kartlarına taksitle, isterlerse de tarifelerine ek ödeme yaparak sevdikleri için en iyi hediyeleri alma imkanı sağlıyor. Ücretsiz kargo ve hızlı teslimat fırsatlarıyla satışa sunulan ürünler yüzde yüz doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor.