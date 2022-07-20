Hepsiburada, Premium hizmetiyle üyelerine yıllık 1 milyar TL fayda sağlayacak

Türkiye’nin “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” Hepsiburada, e-ticaret sektöründe yeni bir dönemin kapılarını açan, müşterilerine hayatı kolaylaştıran avantaj ve hizmetlerle dolu yeni hizmeti Hepsiburada Premium’u bir basın toplantısıyla tanıttı. Hepsiburada Premium’un lansman etkinliği, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ’ın ev sahipliğinde, markanın reklam yüzü Cem Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Türkiye’de e-ticaret ve online alışverişte standartları bir üst seviyeye taşıma amacıyla hayata geçirilen Hepsiburada Premium’un felsefesini ve hayatları kolaylaştıran Hepsiburada Premium avantajlarını anlattı.

Emirdağ: Hepsiburada Premium üyelerine yıllık 1 Milyar TL avantaj yaratacak

Hepsiburada Premium’u, üyelerinin hayatlarını kolaylaştıran, onlara ek avantajlar sağlayan ve sorunlarını çözen inovatif bir online alışveriş deneyimi olarak tanımlayan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası Hepsiburada’nın sunduğu hizmetleri Hepsiburada Premium ile daha da ileriye taşıyoruz” dedi. Emirdağ, Hepsiburada Premium’un müşterilerine bir yılda toplamda yaklaşık 1 milyar TL’lik fayda sağlayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Emirdağ: Hepsiburada’nın sunduğu hizmetleri daha da ileriye taşıyoruz

“Hepsiburada Premium, Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun üyelik bazlı sadakat uygulaması. E-ticaret dünyasında standartları yeniden tanımlayarak çıtayı daha da yükselten Hepsiburada Premium, müşteri ile ilişkimizi de yalnızca alışverişten ibaret olmaktan çıkararak, çok farklı bir boyuta taşıyor. Hepsiburada Premium ile hayatları kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor ve ekonomik fayda sağlıyoruz.”

Emirdağ: E-ticarette “kafa rahatlığı” kavramını Hepsiburada Premium ile bir üst seviyeye taşıyoruz

E-ticarette “kafa rahatlığı” kavramını Hepsiburada Premium ile daha da geliştirdiklerinin ve bir üst seviyeye taşıdıklarının altını çizen Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, kampanya hazırlık sürecinde ‘müşterinin sesi’ olan Cem Yılmaz’ın da desteğiyle Premium faydalarını çok net şekilde müşteriye aktardıklarını belirterek şunları ekledi:

“Hepsiburada Premium ile, online alışverişte müşteri deneyimini tamamen değiştiriyor, onlara tüm yönleriyle bütünsel bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı, sadakat temelli yepyeni bir bağ kuruyoruz. Hepsiburada Premium da, orta ve uzun vadede Hepsiburada’nın iş modelinin önemli bir parçası olarak, müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracağımız atılımların ilk adımını temsil ediyor.”

Cem Yılmaz: Hepsiburada’nın bu hizmeti bana gurur verdi

Daha önce ‘Efsane Kasım’ ve ‘Türkiye’nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası’ reklam filmleriyle Hepsiburada’nın reklam yüzü olan Cem Yılmaz da,“Türkiye’de e-ticaret sektörüne yön veren milli bir marka ile çalışmak bana şevk veriyor. Tamamen Türkiye’de geliştirilen, sektörde bir dönüm noktası olacak bir deneyimi birlikte duyuruyoruz. Ben böyle bir yeniliğin, yerli sermayeli bir Türk şirketi tarafından, baştan sona Türkiye’de geliştirilip Türkiye’de hizmete sunulmasını görmekten gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Hepsiburada Premium, 7’den 70’e herkese hitap ediyor”

Senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı 5 ayrı Hepsiburada Premium reklam filmi ile ilgili de bilgi veren Cem Yılmaz, hazırlık aşamasında tam bir takım çalışması yaptıklarını, ürün geliştirme sürecine kadar tüm detayları, ayrıcalıkları sorup öğrendiğini belirtti. Senaryolar üzerine çalışırken, Hepsiburada’nın bu yenilikçi hizmetinin 7’den 70’e herkese hitap etmesinden yola çıktıklarını kaydeden ve “Hepsiburada’nın insanların hayatlarının her alanında tüm başlangıçlarda yanında olması” detayından çok etkilendiğini vurgulayan Cem Yılmaz, Hepsiburada Premium reklam filmleriyle ilgili şunları söyledi:

“Neden Hepsiburada Premium’a Geçmeyeyim ki?”

“Hepsiburada Premium’un insanlarda ‘Neden Premium’a geçmeyeyim ki zaten’ duygusunu yaratacağını düşünüyorum. Reklam filmlerinde de belli karakterlerle Hepsiburada Premium’un bu avantajlarını izleyiciye aktarıyoruz. İhtiyaçlarını online satın alan aileler alışveriş yaptıkça %3 Hepsipapel kazanıyor, online alışverişte kargo ücreti ödemiyor, kapında iade et hizmetiyle iade etmek istedikleri ürünü zaman kaybetmeden kapılarından randevu ile teslim edebiliyorlar.”

Hepsiburada’nın en avantajlı hali: Hepsiburada Premium

Hepsiburada’nın en avantajlı hizmeti Hepsiburada Premium’a, kredi kartlarından otomatik olarak çekilecek aylık 9,90 TL karşılığında dileyen herkes üye olabiliyor. Hepsiburada Premium’un avantajlar ve fırsatlar dünyasına adım atanlara sunulan ayrıcalıklardan ilki ‘%3 Hepsipapel Kazancı”ı. Hepsiburada Premium üyeleri bu sayede, Hepsiburada, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde, belirli limitler dahilinde harcadıkları miktarın %3’ünü Hepsipapel olarak geri kazanıyorlar.

Hepsiburada Premium, Hepsiburada’nın avantajlarını katlıyor

Hepsiburada Premium üyeleri 25 TL üzeri tüm siparişlerinde ‘Ücretsiz Kargo‘ imkânından faydalanabiliyorlar. Üyeler, market siparişi teslimatları için de herhangi bir ücret ödemezken, Kapında İade ve Randevulu Teslimat gibi hayatı kolaylaştıran hizmetlere de ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Üyeler, Hepsiburada’dan satın alınan mobilyalar ve araç lastiklerinin montaj hizmetlerinden de ücretsiz faydalanıyorlar.

Hepsiburada Premium üyelerine BluTV keyfi de hediye

Bunların yanı sıra, Hepsiburada müşterileri, Premium üyelikleri boyunca, mevcut paketi aylık 34,90 TL olan BluTV’nin zengin içeriğine hediye olarak ulaşabiliyorlar.