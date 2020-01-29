Hitachi Vantara, Waterline Data’yı satın alma kararını açıkladı

Hitachi, Ltd.’nin (TSE: 6501) yüzde 100 iştiraki olan Hitachi Vantara, özel bir kuruluş olan Waterline Data, Inc.’i satın alma kararını bugün açıkladı.

Mountain View, Kaliforniya merkezli Waterline Data, DataOps için müşterilerin büyük veri kümelerinden eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmelerini ve GDPR gibi veri düzenlemelerine uymalarını sağlayan akıllı veri kataloglama çözümleri sunuyor. Waterline Data, uçtan uca bulut ortamlarında analitik ve yönetişim ile ilgili modern veri problemlerini çözmek için meta veri keşfini otomatikleştiren ve makine öğrenimi (ML) uygulamaları destekli katalog teknolojisinden faydalanıyor.

Bulut üzerinde de kullanılabiliyor

Waterline Data’nın teknolojisi, analitik ve veri bilimi projelerini desteklemek, uyuma duyarlı verileri saptamak ve veri yönetişimini iyileştirmek için finansal hizmetler, sağlık ve ilaç endüstrilerindeki müşteriler tarafından kullanılıyor. Teknoloji, Hadoop, SQL, Amazon Web Hizmetleri (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud ortamlarındaki yüksek hacimli veriler ile bulut üzerinde ya da kurum içindeki sunucularda kullanılabiliyor.

Waterline Data’nın patentli “parmak izi” teknolojisi, veri gölü başarısındaki en büyük engellerden birini ortadan kaldırabilmesiyle şirketin çözümlerinin temelini oluşturuyor. Parmak izi teknolojisi, ortak özelliklere dayalı büyük hacimli verileri doğru ve verimli bir şekilde etiketlemek için dağıtık ve ayrı veri varlıklarının keşfini, sınıflandırılmasını ve analizini otomatikleştirmek için yapay zeka (AI) ve kural tabanlı sistemleri kullanıyor.

Örneğin, Waterline Data’nın petabayt ölçeğindeki bir veri gölündeki “sigorta hasar talep numaralarını” doğru bir şekilde tanımlayabilmesi için yalnızca tek bir alanın hasar numarası olarak tanımlanması yeterlidir. Teknoloji, daha sonra benzersiz bir “parmak izi” oluşturur. Bu sayede dosya biçimleri, alan isimleri ya da veri kaynaklarından bağımsız olarak veri gölünün tamamında ve dışında, tüm benzer alanların “sigorta hasar talep numaraları” olarak tanınmasını ve etiketlenmesini sağlar. Böylece veriler içerisinden değerli öngörüler çıkartılmasını çok daha kolay hale getirir.

Waterline Data teknolojisini Hitachi Vantara’nın Lumada Veri Hizmetleri portföyüyle entegre etmek, müşterilerin bulut, veri merkezi ve uç noktalardaki makine ve cihazlara dağılmış olan veri silolarını küçülterek işlemelerine yardımcı olacak ortak bir meta veri çerçevesi sağlıyor. Birleştirilmiş veri kümelerine DataOps metodolojileri uygulandığında, müşteriler daha hızlı bir şekilde içgörü elde edip inovasyonu tetikleyebilirler.

“Araştırmamız, kurumsal veri çalışanlarının neredeyse yarısının zamanlarının %50’sinden fazlasını verileri bulup analiz için hazırlamaya çalışmalarıyla geçtiğini gösteriyor. Veri kataloğu ürünleri son yıllarda veri yönetim işini geliştirirken aynı zamanda bu alandaki problemleri çözmek isteyen işletmeler için stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir” diyen 451 Research Araştırma Başkan Yardımcısı Matt Aslett, sözlerine şöyle devam etti: “Bu satın alma mantıklı ve stratejik: Waterline Data’nın yetenekleri Hitachi Vantara ve Lumada Data Services portföyü için tamamlayıcı olacak. Waterline Data’nın entegrasyonu, şirketin DataOps aracılığıyla veri yönetimine daha çevik ve otomatik yaklaşımlar sunan ürün ve hizmetlere yönelik artan talebi karşılama yeteneğini daha yukarıya taşıyacak. Kurumsal ortamda veri kullananlar, bilgilere daha akıcı ve yönetilebilir bir şekilde ulaşabilecekler.”

Hitachi Vantara Dijital Çözümler Başkanı Brad Surak ise konu hakkında şöyle konuştu: “Hitachi Vantara, müşterilerine kurumlarını veriye dayalı içgörülerle dönüştürmek için ihtiyaç duyacakları dijital yapı taşları olan DataOps yaklaşımları ve endüstri çözümlerini sunuyor. Waterline Data teknolojileri, müşterilerimize daha fazla görünürlük, daha sıkı bir kalite kontrolü, düzenlemeler için gelişmiş uyumluluk ve verilerinin daha iyi yönetilmesini sağlayarak Hitachi Vantara’nın DataOps uzmanlığını tamamlıyor ve Lumada Veri Hizmetleri portföyündeki ana ürün olacak.”

Satın alma hakkındaki finansal detaylar açıklanmadı. Waterline Data satın alması, konuyla ilgili geleneksel teamüllere tabidir ve Hitachi’nin 2019 mali yılının (31 Mart 2020’de sona eren) dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

Hizmet başlangıç tarihi

Hitachi Vantara, satın almanın tamamlanmasıyla Waterline Data teknolojilerini bağımsız çözümler ve Lumada Veri Hizmetleri portföyünün entegre bileşeni olarak hizmete sunacaktır.